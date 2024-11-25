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Канализация

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Ноябрь
В Омске опасные стоки затопили Красноярский тракт
Прокуратура Омска подала иск против АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие» из-за разлива канализационных стоков, требуя устранить последствия аварии и провести ремонт коллектора.
25 ноября, 06:20
Октябрь
Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели
27 октября, 11:03
«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом
24 октября, 08:27
Сентябрь
Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону
19 сентября, 10:04
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Август
Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению
27 августа, 07:50
«Вторую неделю топит». Омичи пожаловались на затопленные канализацией улицы и подвалы
6 августа, 11:39
Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня
2 августа, 14:26
Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток
2 августа, 12:27
«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды
1 августа, 10:36
Июль
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
30 июля, 10:39
Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре
Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.
26 июля, 08:01
Дворы омских многоэтажек на Пригородной две недели топит канализационными водами
24 июля, 08:32
Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели
21 июля, 11:20
Июнь
«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей
Канализационные сети в настоящее время изношены на 80%.
17 июня, 06:06
По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице
9 июня, 04:15
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
Май
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
22 мая, 12:50
Апрель
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29

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