Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
За прошедшие сутки в Омске выпало 174% месячной нормы осадков — 92 мм. Этот показатель обновил исторический максимум, который был установлен в 2006 году и составлял 19,1 мм.
Такое количество воды после дождей, как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, является опасным явлением. Вчера оно наблюдалось не только в областном центре, но и в других населенных пунктах. Так, в Любино за прошедшие сутки выпало 60 мм осадков. При этом были и те места, где ливней не наблюдалось, одно из них — поселок Русская Поляна.
Сейчас в Омской области продолжает действовать штормовое предупреждение, оно продлится минимум до конца дня 18 июля.