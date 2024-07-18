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Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков

18 июля 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске за прошедшие сутки выпала двухмесячная норма осадков

17 июля в Омске выпала почти двухмесячная норма осадков — 92 мм, этот показатель стал историческим максимумом, предыдущий рекорд был установлен в 2006 году.

За прошедшие сутки в Омске выпало 174% месячной нормы осадков — 92 мм. Этот показатель обновил исторический максимум, который был установлен в 2006 году и составлял 19,1 мм.

Такое количество воды после дождей, как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, является опасным явлением. Вчера оно наблюдалось не только в областном центре, но и в других населенных пунктах. Так, в Любино за прошедшие сутки выпало 60 мм осадков. При этом были и те места, где ливней не наблюдалось, одно из них — поселок Русская Поляна.

Сейчас в Омской области продолжает действовать штормовое предупреждение, оно продлится минимум до конца дня 18 июля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Дождь#Осадки#Дожди#Ливень#Ливни#Обь-Иртышское УГМС#Кратковременный дождь#Сильный дождь#Обь-Иртышское управление гидрометеологии#Мощные дожди#Норма осадков
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