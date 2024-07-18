Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков

Такое количество воды после дождей, как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, является опасным явлением. Вчера оно наблюдалось не только в областном центре, но и в других населенных пунктах. Так, в Любино за прошедшие сутки выпало 60 мм осадков. При этом были и те места, где ливней не наблюдалось, одно из них — поселок Русская Поляна.