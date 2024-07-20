Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня днем на участке около дома №1 по улице 19-я Линия произошел крупный пожар. Пламя охватило семь построек в частном секторе, предварительной причиной случившегося стало воспламенение газовой трубы.
Сейчас открытое горение локализовано, во время тушения огня спасатели обнаружили тело одного погибшего. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, прокуратуры и следственного комитета. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что администрация Омска и ГУ МЧС примут все необходимые меры для помощи людям и ликвидации последствий пожара.
По факту произошедшего прокуратура Центрального округа начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Также организована проверка по ст. 144 УПК РФ.