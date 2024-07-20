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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в Центральном округе

Есть погибший. Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в ЦАО

20 июля 2024, 12:03
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура начала проверку после крупного пожара в Центральном округе

Сегодня в частном секторе на улице 19-я Линия произошел крупный пожар, предварительной причиной стало воспламенение газовой трубы, сейчас на месте работают спасатели и следователи.

Сегодня днем на участке около дома №1 по улице 19-я Линия произошел крупный пожар. Пламя охватило семь построек в частном секторе, предварительной причиной случившегося стало воспламенение газовой трубы.

Сейчас открытое горение локализовано, во время тушения огня спасатели обнаружили тело одного погибшего. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, прокуратуры и следственного комитета. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что администрация Омска и ГУ МЧС примут все необходимые меры для помощи людям и ликвидации последствий пожара.

По факту произошедшего прокуратура Центрального округа начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Также организована проверка по ст. 144 УПК РФ.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Пожары#Пожарные машины#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожарная опасность#Ликвидация пожара
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