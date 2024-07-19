«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги

Сначала женщина пыталась решить проблему самостоятельно. После обращений к судебным приставам тех регионов, откуда приходили задолженности, кредиты исчезали, однако позже появлялись новые. Тогда Мария Гавриленко решила записать обращение и опубликовать его в соцсети, на момент съемки видео на ее дочь было оформлено 14 производств на сумму более 360 тысяч рублей.