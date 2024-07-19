«Вздохнули с облегчением». С 8-летней дочери омской журналистки сняли все долги

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сегодня, 19 июля, судебные приставы сняли чужие долги с 8-летней дочери омской журналистки Марии Гавриленко, об этом пишет издание «Омскрегион». Задолженности жителей разных регионов России появились в учетной записи на Госуслугах после регистрации ребенка в «Дневнике.ру».
Сначала женщина пыталась решить проблему самостоятельно. После обращений к судебным приставам тех регионов, откуда приходили задолженности, кредиты исчезали, однако позже появлялись новые. Тогда Мария Гавриленко решила записать обращение и опубликовать его в соцсети, на момент съемки видео на ее дочь было оформлено 14 производств на сумму более 360 тысяч рублей.
После этого ситуаций заинтересовались в омской прокуратуре, к делу также подключились судебные приставы, начались разбирательства. В результате задолженности стали постепенно исчезать, а сегодня пропали последние.
«Наша семья вздохнула с облегчением, хотя пока еще не верится, что это кошмар закончился. Я поняла, что теперь не одна разгребаю этот ворох проблем, который возник по чьей-то ошибке или халатности, что очень важно. Нет опасений, что мои банковские счета могут в какой-то момент быть арестованы, нет возможных ограничений по передвижению», — рассказала Мария Гавриленко.
Далее правоохранители будут выяснять, что именно привело к такому сбою, чтобы ситуация не повторилась вновь.