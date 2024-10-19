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Газопровод

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Октябрь
Омичей, переживших пожар на 19-й Линии, не устроила сумма страховых выплат
19 октября, 07:39
Сентябрь
После вмешательства прокуратуры в домах на 19-й Линии в Омске восстановили газ
30 сентября, 03:42
Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
16 сентября, 11:32
Мэр Омска рассказал, когда отремонтируют газопровод на 19-й Линии
Специалисты разрабатывают план по восстановлению газоснабжения для жителей домов по улице 19-я Линия.
11 сентября, 08:03
В Татарке Омской области губернатор Хоценко торжественно открыл новый газопровод
6 сентября, 10:40
Очищают от воды и грязи. В Омске пройдет встреча с жильцами 19-й Линии по газопроводу
6 сентября, 09:28
Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ
4 сентября, 10:00
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Август
Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
31 августа, 10:00
Учебная тревога. Омские спасатели разобрались с крупной аварией на объекте генерации
29 августа, 11:01
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент
22 августа, 08:44
Огонь и клубы дыма. Омичи поделились кадрами крупного пожара на 1-й Енисейской улице
Первые сообщения о пожаре начали появляться около полуночи — как отмечают очевидцы, огонь вспыхнул в считанные минуты.
11 августа, 04:30
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29
Июль
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
22 июля, 07:12
Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели
21 июля, 11:20
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
21 июля, 03:45
Апрель
После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ
Прокуратура защитила жителей Русско-Полянского района, которые остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз».
4 апреля, 10:04
Март
Отопление — роскошь. Жителям севера области подали газ, но с помощью прокуратуры
В прошлом месяце газоснабжение было, но совсем недолго, однако ответственных лиц этого не интересовало.
22 марта, 10:57
Февраль
Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
2 февраля, 12:16
Декабрь 2023
УФАС занялось компанией, из-за которой сотни жителей Омской области остались без газа
27 декабря 2023, 11:10

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