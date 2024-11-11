В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие

Что стало причиной обрушения — неизвестно: местные жители не слышали звуки взрыва или хлопка, а губернатор Стамбула заявил, что дом рухнул «сам по себе».