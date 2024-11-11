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Жертвы

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Ноябрь
Шок. В Омской области в пожаре погибла женщина
Трагедия произошла в Саргатском районе в воскресенье вечером.
11 ноября, 03:07
Октябрь
Отдали больше миллиона. Омичи пытались заработать на акциях и попали на мошенников
15 октября, 06:02
Эвакуация пациентов и один погибший: обрушение потолка в психдиспансере на Кубани
13 октября, 13:45
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека
6 октября, 03:21
Не все смогли выбраться. В селе Омской области в пожаре погиб мужчина
3 октября, 05:56
Сентябрь
Новые жертвы. В ночном пожаре погиб житель одного из районов Омской области
29 сентября, 06:41
Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ
27 сентября, 06:04
Две жизни оборвались в огне. В Омске расследуют причины пожара на Новгородской
На улице Новгородская случилась трагедия. СК по Омской области выясняет причины пожара
26 сентября, 11:20
Без пожарного извещателя. Два омича погибли ночью из-за непотушенной сигареты
В Омске из-за неосторожного обращения с сигаретой вспыхнул пожар в жилом доме, унесший жизни двух человек.
26 сентября, 07:01
Август
Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое
15 августа, 09:15
Июль
Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке
23 июля, 03:55
Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели
21 июля, 11:20
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
21 июля, 03:45
Сгорели заживо. В омском селе при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги
17 июля, 06:54
Рискнул жизнями. В Омске накажут сотрудника АГЗС из-за взрыва баллона в частном доме
4 июля, 04:44
Июнь
Житель Омской области утонул во время ночной рыбалки
30 июня, 04:01
Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
В отношении водителя большегруза, допустившего серьезную аварию, унесшую жизни сразу трех человек, возбудили уголовное дело.
16 июня, 05:27
В Стамбуле рухнула жилая «трехэтажка»: есть жертвы, под завалами остаются выжившие
Что стало причиной обрушения — неизвестно: местные жители не слышали звуки взрыва или хлопка, а губернатор Стамбула заявил, что дом рухнул «сам по себе».
2 июня, 08:57
Апрель
Заведено уголовное дело. На пожаре под Омском погибла семейная пара и их знакомая
15 апреля, 07:25

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