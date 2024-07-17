gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Иллюстрация

«Превращаемся в Венецию». В Омске во время ливня затопило магазины, подвалы и дороги

17 июля 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске во время мощного ливня затопило магазины, подвалы и дороги

Второй день в Омске льют дожди, сегодня последствия ливня затронули разные районы города, затопленными оказались проезжие части, магазины, подземные переходы и медицинские клиники.

Сегодня в Омске вновь прошел мощный ливень, с его последствиями столкнулись разные районы города. На некоторых участках воды оказалось настолько много, что она начала проникать в магазины и подвалы.

Так сейчас выглядит торговый зал в Евроспаре на улице Дианова. Видео появилось в паблике «Инцидент Омск»:

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

Жидкость проникла и в помещение частной клиники «Евромед» на улице Водников, сотрудники пытаются бороться с последствиями ливня самостоятельно. Видео появилось в паблике «Омский форум», вот несколько кадров:

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Омский форум

Под водой скрылись и проезжие части. Бороться с последствиями стихии приходится водителям, прокладывающим маршруты через улицы Герцена, Заозерную, Крупской, Шаумяна и другие.

«Уже стабильно после каждого дождя Омск превращается в Венецию», — отметила омичка в одном из городских пабликов.
ул. Шаумянаул. Шаумяна
Пересечение Герцена и ОктябрьскойПересечение Герцена и Октябрьской
КрупскойКрупской
ул. Заозернаяул. Заозерная
ул. Шаумяна
Фото: Инцидент Омск

Так сейчас выглядит проезжая часть под виадуком у железнодорожного вокзала:

«Ситуация не меняется!» — с досадой отметил омич.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

Улица Ленина также пострадала от мощного дождя. Уровень жидкости на некоторых участках сейчас превышает 10 сантиметров. Пешеходный переход, тем временем, превратился в водяную горку.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

Напомним, что во время вчерашнего ливня затопило пассажирский автобус №1 (Им. Валентины Бархатовой — ОНПЗ»). Вода проникала из швов на дне и распространялась по всему салону.

Сносит с ног. Омский автобус с пассажирами затопило во время ливня
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Вода#Ливень#Затопления#Затопление#Мощные дожди#Затопление подвала#Затопление дорог#Последствия ливня
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21