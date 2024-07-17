«Превращаемся в Венецию». В Омске во время ливня затопило магазины, подвалы и дороги

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сегодня в Омске вновь прошел мощный ливень, с его последствиями столкнулись разные районы города. На некоторых участках воды оказалось настолько много, что она начала проникать в магазины и подвалы.
Так сейчас выглядит торговый зал в Евроспаре на улице Дианова. Видео появилось в паблике «Инцидент Омск»:
Жидкость проникла и в помещение частной клиники «Евромед» на улице Водников, сотрудники пытаются бороться с последствиями ливня самостоятельно. Видео появилось в паблике «Омский форум», вот несколько кадров:
Под водой скрылись и проезжие части. Бороться с последствиями стихии приходится водителям, прокладывающим маршруты через улицы Герцена, Заозерную, Крупской, Шаумяна и другие.
«Уже стабильно после каждого дождя Омск превращается в Венецию», — отметила омичка в одном из городских пабликов.
Так сейчас выглядит проезжая часть под виадуком у железнодорожного вокзала:
«Ситуация не меняется!» — с досадой отметил омич.
Улица Ленина также пострадала от мощного дождя. Уровень жидкости на некоторых участках сейчас превышает 10 сантиметров. Пешеходный переход, тем временем, превратился в водяную горку.
Напомним, что во время вчерашнего ливня затопило пассажирский автобус №1 (Им. Валентины Бархатовой — ОНПЗ»). Вода проникала из швов на дне и распространялась по всему салону.