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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Омской области при пожаре погибли два человека

Проверяйте проводку. В Омской области при пожаре погибли два человека

16 июля 2024, 12:22
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области при пожаре погибли два человека

Пока неизвестно, кто именно погиб в огне.

Стало известно о пожаре в Крутинском районе. В деревне Китерма горел деревянный одноэтажный дом и хозяйственные постройки. Сообщение в ведомстве поступило в пять утра.

Пожарные усмирили стихию, огонь мог перейти на соседние дома, но все обошлось. На место выезжали 20 человек, было задействовано восемь единиц техники. По предварительным данным специалистов, причиной пожара стало аварийное состояние электропроводки.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Их личности устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Смерть#Пожар с погибшими#Новости#Гибель в пожаре
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