Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов

Так, за два дня накопилось 34 долга на сумму больше 700 тыс рублей. Эти задолженности имеют другие люди, в том числе мигранты. Их начисляют через СНИЛС девочки. В омском УФССП сообщили, что помочь женщине не могут, поскольку оформлением этих долгов занимаются приставы из других регионов.