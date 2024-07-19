Сергей Шелест пообщался с жителями Кировского округа, чьи дома пострадали после ливня

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
После возвращения из Усть-Ишимского района Сергей Шелест направился в Кировский округ, где дождевая вода подтопила частный сектор. Жидкость проникла в 15 построек.
«Понимаю беспокойство людей, но обещаю, что никто не останется без помощи. Сначала нужно отвести воду, затем комиссия из окружной администрации пройдет по домам, заактирует состояние, специалисты помогут людям подать документы на выплаты. Параллельно будем восстанавливать электроснабжение, сушить жилье, делать уборку территории», — рассказал мэр города Сергей Шелест.
Градоначальник также отметил, что для местных жителей работает пункт временного размещения, сейчас в нем находятся две семьи. В зону подтопления попал дом, где живет женщина с ребенком-инвалидом — их направили в гостиничный комплекс «Аврора».
Вечером в Омске соберется оперативный штаб, после чего мэр планирует выехать на территорию Немецкого поселка, который также пострадал от мощного ливня.