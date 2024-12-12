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Наводнение

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Хоценко прокомментировал работы, которые пройдут в затопленном омском Осташково
12 декабря, 15:21
«Тонем с прошлой осени»: омичи — о ситуации с потопом в Осташково
2 ноября, 04:57
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению
27 августа, 07:50
Затопленные улицы, город в огне и 8-летний «должник». Главные темы недели
21 июля, 11:20
Минприроды заплатит 7 млн рублей за установление границ затопления в Усть-Ишиме
14 июля, 12:13
Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра
21 мая, 04:07
ЧС федерального уровня, громкие отставки и беды экологии. Главные темы недели
19 мая, 10:00
Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря
18 мая, 03:56
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
14 мая, 02:57
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный Орск
10 апреля, 12:02
2023
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
5 апреля 2023, 08:13

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