В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
После мощного ливня на улице Рокоссовского обвалился асфальт. На участке образовалась большая яма, в нее провалился автомобиль, находился ли кто-то в салоне в момент обвала — пока неизвестно. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «Инцидент Омск».
В комментариях омичи предположили, что место обвала находится на выезде с улицы Фугенфирова на улицу Рокоссовского по объездной дороге, в сторону магазина «Квартал».
Напомним, что во время ливня затоплению подверглись улицы разных районов города. От воды пострадали проезжие части, тротуары, магазины, медицинские центы и подземные переходы.