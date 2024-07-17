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В Омске машина провалилась в размытый асфальт на улице Рокоссовского

В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского

17 июля 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Омске машина провалилась в размытый асфальт на улице Рокоссовского

На улице Рокоссовского после мощного ливня обвалился асфальт, образовалась огромная яма, в нее провалился автомобиль.

После мощного ливня на улице Рокоссовского обвалился асфальт. На участке образовалась большая яма, в нее провалился автомобиль, находился ли кто-то в салоне в момент обвала — пока неизвестно. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «Инцидент Омск».

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

В комментариях омичи предположили, что место обвала находится на выезде с улицы Фугенфирова на улицу Рокоссовского по объездной дороге, в сторону магазина «Квартал».

Напомним, что во время ливня затоплению подверглись улицы разных районов города. От воды пострадали проезжие части, тротуары, магазины, медицинские центы и подземные переходы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Асфальт#Яма в асфальте#Новости#Провал#Обвал#Обвал асфальта#Обвалился асфальт
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