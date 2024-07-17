В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского

После мощного ливня на улице Рокоссовского обвалился асфальт. На участке образовалась большая яма, в нее провалился автомобиль, находился ли кто-то в салоне в момент обвала — пока неизвестно. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «Инцидент Омск».