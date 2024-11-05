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Дороги

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Ноябрь
Виталий Хоценко встретился с новым руководителем Сибуправтодора
5 ноября, 12:02
Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль
5 ноября, 04:24
Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске
Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту неудовлетворительного состояния дорог в поселке Лесной.
2 ноября, 10:58
Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу
В Русско-Полянском районе местным длительное время приходилось добираться по дороге с многочисленными выбоинами.
2 ноября, 05:45
«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках
1 ноября, 06:11
Октябрь
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути
В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.
30 октября, 11:26
Тяжелая борьба с осадками: в Омске продолжают чистить дороги от гололеда
Дорожные службы работают в непрерывном режиме ради безопасности водителей и пешеходов.
30 октября, 03:31
В ожидании шторма: жителей Омской области предупредили о резко испортившейся погоде
29 октября, 07:39
На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю
28 октября, 07:43
Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах
28 октября, 04:56
Туман, ветер и мокрый снег: на Омск надвигается осеннее похолодание
21 октября, 07:24
Омскую область накроет мощный снегопад
17 октября, 05:49
Гололед отступает? На трассе из Омска в Новосибирск убрали ограничения
12 октября, 13:05
Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области
Дорожники обновили еще несколько километров полотна на участке трассы в границах Омского и Кормиловского районов.
12 октября, 05:55
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках
11 октября, 05:39
Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги
5 октября, 05:15
Сентябрь
Новые правила. В Омске на Левобережье изменили режим работы светофоров
Это решение принято для снижения вероятности аварийных ситуаций и упрощения навигации для водителей.
24 сентября, 08:11

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