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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

иллюстрация

Клубы дыма под дождем. В центре Омска загорелась квартира в многоэтажке

17 июля 2024, 10:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В центре Омска загорелась квартира в многоэтажке

Пока неизвестно, из-за чего случилось возгорание.

Сегодня вечером, 17 июля, в центре Омска горожане заметили столбы густого дыма. В соцсетях уже опубликованы видео с места происшествия.

Пожар начался прямо во время сильного дождя. Очевидцы говорят, что возгорание случилось в доме на проспекте Карла Маркса, 68. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 15:41. На место выехали 17 человек.

Огонь возник в квартире девятиэтажного дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет 30 кв м. Задействовано пять спецмашин, рассказали в профильном ведомстве.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Россия#Пожары#МЧС#Новости#Возгорание
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