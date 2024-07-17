Клубы дыма под дождем. В центре Омска загорелась квартира в многоэтажке

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сегодня вечером, 17 июля, в центре Омска горожане заметили столбы густого дыма. В соцсетях уже опубликованы видео с места происшествия.
Пожар начался прямо во время сильного дождя. Очевидцы говорят, что возгорание случилось в доме на проспекте Карла Маркса, 68. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 15:41. На место выехали 17 человек.
Огонь возник в квартире девятиэтажного дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет 30 кв м. Задействовано пять спецмашин, рассказали в профильном ведомстве.