Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поделился подробностями крупного пожара, который произошел сегодня в Центральном округе.
По предварительной информации, после проседания намокшего грунта на улице 19-я Линия произошла разгерметизация подземного газопровода с последующим воспламенением. Сети принадлежат АО «Омскгоргаз».
Чтобы не допустить несчастных случаев, временно от электроснабжения отключены 93 жилых дома, гас же пока не подается 800 абонентам. Ведутся работы над восстановлением отключенных жилых объектов. Правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.
Напомним, что пожар унес жизнь одного человека, его тело спасатели вытащили из горящей постройки.