Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей

Чтобы не допустить несчастных случаев, временно от электроснабжения отключены 93 жилых дома, гас же пока не подается 800 абонентам. Ведутся работы над восстановлением отключенных жилых объектов. Правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.