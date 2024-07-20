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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

После купного пожара в Центральном округе 800 омичей остались без газа

Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей

20 июля 2024, 13:58
Фото: Соцсети Владимира Шнипко

После купного пожара в Центральном округе 800 омичей остались без газа

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поделился подробностями крупного пожара на 19-й Линии, по предварительной информации, воспламенение случилось после разгерметизации подземного газопровода.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поделился подробностями крупного пожара, который произошел сегодня в Центральном округе.

По предварительной информации, после проседания намокшего грунта на улице 19-я Линия произошла разгерметизация подземного газопровода с последующим воспламенением. Сети принадлежат АО «Омскгоргаз».

Чтобы не допустить несчастных случаев, временно от электроснабжения отключены 93 жилых дома, гас же пока не подается 800 абонентам. Ведутся работы над восстановлением отключенных жилых объектов. Правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.

Напомним, что пожар унес жизнь одного человека, его тело спасатели вытащили из горящей постройки.

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