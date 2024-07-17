Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление причин пожара в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.
Предварительной причиной возгорания, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, стало возгорание аккумулятора на электровелосипеде, который поставил на зарядку житель квартиры после распития алкоголя.
В результате пожара никто из жильцов не пострадал, но в нескольких квартирах огонь повредил имущество. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, после которых будет выявлена точная причина произошедшего, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.