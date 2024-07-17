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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:31

Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

17 июля 2024, 14:31
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.

Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление причин пожара в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.

Предварительной причиной возгорания, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, стало возгорание аккумулятора на электровелосипеде, который поставил на зарядку житель квартиры после распития алкоголя.

В результате пожара никто из жильцов не пострадал, но в нескольких квартирах огонь повредил имущество. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, после которых будет выявлена точная причина произошедшего, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

Зато улицы топит. В ливень у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса
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