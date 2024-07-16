Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги

Напомним, что сообщения о долгах начали приходить на телефон женщины после регистрации дочери в «Дневнике.ру», за двое суток накопилось 34 долга на сумму больше 700 тысяч рублей. Обращение в УФССП не дало результатов, в ведомстве сообщили, что помочь не могут, поскольку оформлением этих долгов занимаются приставы из других регионов.