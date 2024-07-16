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Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, попавшей в руки мошенников

Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги

16 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI

Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, попавшей в руки мошенников

Региональная прокуратура заинтересовалась инцидентом, который произошел с омской журналисткой и распространился в СМИ. На 8-летнюю дочь женщины оформили более 300 000 долгов после регистрации в «Дневнике.ру».

Прокуратура Омской области начала проверку соблюдения закона об исполнительном производстве после инцидента с омской журналисткой. На дочь Марии Гавриленко оформили более 300 000 рублей задолженностей после регистрации на платформе «Дневник.ру»

В ходе проверки прокуратура привлечет коллег из других регионов, так как сообщения о задолженностях приходили из разных субъектов РФ. После окончания разбирательств будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили в пресс-службе региональной Омской области.

Напомним, что сообщения о долгах начали приходить на телефон женщины после регистрации дочери в «Дневнике.ру», за двое суток накопилось 34 долга на сумму больше 700 тысяч рублей. Обращение в УФССП не дало результатов, в ведомстве сообщили, что помочь не могут, поскольку оформлением этих долгов занимаются приставы из других регионов.

Нужна помощь. Дочери омской журналистки всучили больше 300 тысяч чужих долгов
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