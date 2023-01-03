Пожар в Называевске, ковид и спасение Шара. Главные события 2022 года

Оказалось также, что погорельцам надо пройти девять кругов бюрократического ада, чтобы построить жилье на месте прежнего. После получения компенсации по 239-му Постановлению Правительства РФ они должны отказаться от своего участка в пользу государства. И только потом написать заявление о получении его обратно в качестве дополнительной меры поддержки. Но многие участки не были размежеваны. Их надо было ставить на кадастр. Это очень долгий процесс.