Пожар в Называевске, ковид и спасение Шара. Главные события 2022 года

Отравление хлором в бассейне
2022 год начался с неприятного инцидента, случившегося 2 января в омском спортивно-оздоровительном центре «Райская лагуна». Три семьи с детьми вместо того, чтобы получить радостные впечатления, они уехали оттуда на скорой. Сотрудники центра переборщили с дезинфекцией, нарушив все нормы.
Первыми почувствовали себя плохо дети, они почти все время проводили в воде. Их с родителями увезли в больницу с отравлением хлором и ожогами верхних органов дыхания. Медики оказали помощь, но не дали гарантию, что этот инцидент не отразится в дальнейшем на здоровье пострадавших.
В «Райской лагуне» не извинились перед пострадавшими посетителями и полностью отрицали вину. Однако силовиков не убедили. Сначала начала проверку прокуратура, а после в СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Начало СВО
Рано утром 24 февраля стало известно о начале специальной военной операции. Это событие фактически стало главным в уходящем году и во многом повлияла на происходящее во всех сферах жизни — в том числе жителей Омской области.
Приход «омикрона» в Омскую область
В середине зимы омские медики с ужасом ждали наступления на регион штамма «омикрон». На тот момент они знали только, что он гораздо заразнее предшественника. Однако уверенности в том, что болезнь станут переносить легче, не было. Специалисты даже опасались, что может не хватить подготовленных коек в ковидных госпиталях и сбудется страшный сон любого врача, когда надо выбирать, кого их пациентов спасать в первую очередь.
Однако ситуация развивалась по оптимистичному сценарию. «Омикрон» действительно оказался крайне заразным, но многие болели в легкой форме. Люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, впрочем, переносили его так же тяжело. Но для остальных он стал своеобразной естественной прививкой.
Последовавшие за «омикроном» штаммы поражали в основном воображение названиями в честь мифологических персонажей.
Санкции в отношении спортсменов
Месяц начался на фоне осложнения международной обстановки. Одними из первых под санкции попали спортсмены. Например, выступавшая в тот момент на 73-м Международном турнире по боксу «Странжда» омская спортсменка Салтанат Меденова застряла в Болгарии из-за отмены авиасообщения.
Из-за санкций россияне не смогут принимать участие и в ближайших Играх. Особенно болезненно эту новость восприняли паралимпийцы, многие из которых шли к этой заветной цели всю жизнь.
«Спорт должен быть аполитичным, — сказал тогда Городу55 паралимпийский чемпион Александр Кузюков. — Он и был создан ровно для того, чтобы многие проблемы решать мирно. Ребята, которых не пустили на Паралимпийские игры сейчас, ни в чем не виноваты. Они готовились четыре года. Превозмогали себя, несмотря на травмы. Мы, наоборот, положительный пример того, что в сложных ситуациях человек может бороться за свое место под солнцем. Когда бьют по таким людям, это большая, страшная беда».
Резкое сокращение авиарейсов и туристическая отрасль под угрозой
Также последствием ряда запретов стало значительное сокращение международных рейсов из омского аэропорта. В марте прямых оставалось только три — в Узбекистан, Казахстан и Египет. Для сравнения, в допандемийное время их было десять.
Также под угрозой оказалась и вся туристическая отрасль, оставшаяся без возможности отправлять туристов во многие зарубежные страны.
Дефицит сахара
Как обычно в любой непонятной ситуации омичи начали запасаться продуктами и смели с полок в магазинах сахар. Ушлые торговцы не упустили момент, взвинтили цены на него и получили взыскание от УФАС. Антимонопольщики пришли к выводу, что дефицит создан искусственно.
Три года с начала мусорной реформы
Большинство экспертов, опрошенных Городом55 сошлись во мнении — мусорная реформа в регионе, если и не провалилась полностью, то работает с пробуксовками.
Она находилась на грани срыва с самого начала. В 2019 году были сложности с установкой мусорных контейнеров в частном секторе. Кроме того, вывоз мусора оттуда подорожал в четыре раза. После жалобы на Прямую линию президенту тариф снизили. Но регоператор счел это необоснованным, и антимонопольщики встали на его сторону. Недополученные средства включили в квитанции на следующий год.
В марте 2021 года иск к РЭК подал прокурор Омской области. Спустя год в Омском областном суде пришли к выводу, что тариф на обращение с ТКО, установленный «Магниту» на 2-е полугодие 2021 года, был завышен. В тариф включили транспортные расходы компаний «Магнит» и «Экос» на многокилометровые поездки в отдаленные села, откуда на самом деле мусор не вывозился. И тут сложилась парадоксальная ситуация.
Из суммы необходимой валовой выручки регоператора по итогам 2021 года вычли 159 млн рублей, что повлекло небольшое снижение тарифа на вывоз мусора. В свою очередь это грозило отменой льготных тарифов для населения. Напомним, разница между тем, что платят потребители, и фактическим тарифом компенсируется из областного бюджета.
Появление проката самокатов
В начале апреля в Омск зашел кикшеринг Whoosh. Однако местные власти оказались этому не слишком рады. В департаменте городского хозяйства переживали, что компания не платит аренду за участки под парковку своих самокатов. Уже через 10 дней после начала работы мэрия выдвинула предпринимателям ультиматум: в случае если не будет возвращена сумма незаконного обогащения, все самокаты арестуют и направят на штрафстоянку.
В дело пришлось вмешаться мэру Сергею Шелесту, после встречи с которым официальный представитель Whoosh Денис Балакирев заявил о начале диалога.
Сейчас решается вопрос о создании четких правил для самокатчиков. Напомним, сейчас человек на самокате приравнивается к пешеходам. Это хотят изменить из-за большой травмоопасности.
Уход из «Авангарда» Боба Хартли и назначение главным тренером Дмитрия Рябыкина
Апрель отмечен событиями и в омском спорте. Кадровые перестановки случились в руководстве «Авангарда». Слухи об уходе главного тренера Боба Хартли, с которым команда завоевала чемпионский титул в прошлом году, подтвердились после окончания сезона.
В качестве своей замены на посту Хартли назвал Дмитрия Рябыкина, который работал его заместителем, а ранее и сам долгое время выступал за «ястребов» и стал с ними чемпионом в 2004 году.
Дмитрий Рябыкин неоднократно подтверждал Городу55, что готов возглавить команду, и 1 мая появилась официальная информация о его назначении главным тренером «Авангарда».
Правда, проработал он недолго. В ноябре его сменил Михаил Кравец.
Пожары в Называевске и Новоалександровке
Пятница, 6 мая, стала черной для многих жителей региона. Сначала накрыла Омск пылевая буря, а через несколько часов заполыхала практически вся область. В тот день пожарные выезжали на вызовы 135 раз. Самыми крупными и разрушительными были два пожара.
В Новоалександровке за несколько часов сгорел 21 дом, 46 человек, в том числе 8 детей остались без крова. Один человек погиб.
Еще один пожар, в Называевске, начался с замыкания трансформатора возле дома престарелых на улице 1-й Железнодорожной. Искра упала в сухой камыш, которым зарос фактически весь райцентр. Ситуацию усугубил шквалистый ветер, моментально разнесший пламя на пол-Называевска. В результате огнем полностью уничтожены шесть улиц.
Пострадали семь человек. Без жертв обошлось лишь по случайности — пожар начался днем, когда большинство людей были на работе. Вернувшись, они застали лишь догорающие остовы своих домов. Однако погибли сотни животных, многие люди лишились всего своего хозяйства. 127 семей остались без крова над головой.
Глава Называевского района Сергей Доценко рассказывал в тот день Городу55, что страшному событию предшествовали два засушливых года.
В СК возбудили уголовное дело о халатности. Мэра Называевска Виктора Лупиноса отправили под стражу. По версии следствия, он грубо нарушил противопожарные меры, в частности не косил камыш.
Кинотеатры на грани закрытия
Май оказался непростым месяцем для омских кинопрокатчиков. Из-за санкций они остались без голливудских фильмов, которые составляли 80% кассовых сборов. Для отрасли, едва пережившей пандемию, происходящее стало катастрофой. Акции с прокатом отечественных хитов были единоразовыми и сильно ситуацию не исправили.
«Отток произошел еще больше, чем после пандемии. Никакие российские производители о нас не думают. Они думают о своем кармане, а не о нас. А государство в первую очередь окажет поддержку металлургам и производителям продуктов. Но точно не кинотеатрам», — рассказывал Городу55 замдиректора кинотеатра «Маяковский» Константин Красков.
Объединение факультетов ОмГУ
В начале лета появилась информация о планах объединить несколько факультетов. В частности с подачи и. о. ректора Омского госуниверситета Сергея Замятина предлагалось свалить в один котел историков, теологов и почему-то физкультурников.
Удивленные таким решением преподаватели отправили письма в Минборнауки и губернатору, студенты создали петицию в защиту истфака. В них говорилось о сомнительной экономии. Сокращались не слишком большие ставки деканов, при этом штат оставался прежним.
Авторы письмо предполагали: это нужно, чтобы увеличить зарплаты проректорам и сделать руководство университета полностью подконтрольным новому ректору. Кроме того, меньшим количеством факультетов — 4-5 вместо 12 — проще управлять.
В ответе на запрос Города55 руководство вуза пояснило, что объединение служит сокращению «количества малокомплектных направлений, которые уже не интересны абитуриенту».
Вопрос рассматривали 1 июля на ученом совете ОмГУ. В итоге произошла крупнейшая реформа за всю историю вуза. Матфак объединили с факультетом компьютерных наук, истфак — теологами, филфак — с факультетом иностранных языков, экономфак — с факультетом психологии. Кафедру органической химии, аналитической химиии объединили с кафедрой химической технологии, а кафедру экспериментальной физики и радиофизики — с кафедрой общей, прикладной и медицинской физики физического факультета.
Замена «Макдональдсу»
На смену закрывшемуся в середине марта «Макдональдсу», в июле возле транспортного университета открылось первое кафе отечественного фастфуда «Вкусно — и точка». Коллектив удалось сохранить прежний, сотрудники четыре месяца провели в оплачиваемом отпуске и все-таки не потеряли рабочие места. Интерьеры заведения претерпели минимальные изменения. Видимо, открывались спешно и даже не успели поменять озвучку объявлений. Диктор по-прежнему приветствовал гостей в несуществующем «Макдональдсе».
Не обошлось без накладок и с меню. Из-за перебоев с поставками подходящей картошки из него убрали фри. Сейчас проблема решена.
Киоск вместо яйца
В середине июля жителей Омска озадачило исчезновение гигантского яйца-трансформера на площади перед торговым центром «Каскад». На его месте буквально за одну ночь выросло серое нечто. Горожане жаловались на пыль, перегороженный стройкой тротуар и гадали, что же им придется лицезреть. Кто-то даже шутил, что павильон со множеством стеклянных дверей — это тайный вход в метро.
Все выяснилось через несколько месяцев, когда там открыли очередное кафе с шаурмой и кофейню.
Корпоратив Шкуренко
Омский ритейлер Виктор Шкуренко несколько лет не проводил из-за ковида свои знаменитые корпоративы, которые могли соревноваться по затратам с Днем города. В этом году пандемия закончилась и праздник решили проводить вопреки всему, что происходит вокруг. Пригласили сотрудников ТД «Шкуренко» из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени. Для них закупили 7000 литров алкоголя.
Главная интрига была вокруг ведущего. В итоге развлекать 3000 гостей приехал признанный иноагентом Иван Ургант. Его приглашение наделало много шума. Отличился комментарием об этом даже телеведуший Владимир Соловьев.
Запредельное превышение ПДК фенола в Иртыше
В начале месяца омских рыбаков напугало письмо от областного минприроды. В документе за подписью замминистра Сергея Палагуты говорилось о значительных выбросах фенола, которые зафиксированы в реках Иртыш и Тара в Тюменской и Новосибирской областях. Загрязнение могло дойти даже до нашего региона, поэтому местным предпринимателям и организациям рекомендовали приостановить добычу и продажу речной рыбы. Кроме того, опасались, что фенол мог попасть даже в водопровод. Предупреждение об этом минприроды разослала в администрации всех северных районов Омской области. Последнее в итоге не подтвердилось.
Как выяснил Город55, все началось в июле с массовой гибели мальков краснокнижного осетра в бассейнах Абалакского экспериментального рыборазводного завода, расположенного в Тюменской области.
Замдиректора этой организации Александр Морозов пояснил нам, что сразу после ЧП оставшихся мальков перевели в пруды, не сообщающиеся в рекой. На следующий день контролирующие ведомства начали делать заборы воды в Иртыше, которые показали запредельные цифры — 292 ПДК фенола.
Проверяющие делали заборы воды каждые 20 км, чтобы выявить источник выбросов. Продвигаясь вверх по течению Иртыша, дошли до устья реки Тары и дальше — к ее истоку. Самые значительные показатели выявили там. Интересно, что в этом месте находится Верхне-Тарское месторождение, которое сейчас активно разрабатывается.
Вероятный источник загрязнения искали специалисты сразу нескольких ведомств из Тюменской и Новосибирской областей. Спустя пять месяцев его так и не нашли, объяснив труднодоступностью местности.
Камыш в рост человека на месте сгоревших домов в Называевске
Мы побывали в Называевске спустя четыре месяца после страшного пожара. И на месте сухой травы за лето появились новые, еще более густые заросли. Тот самый трансформатор, с которого начался пожар, было снова едва видно из-за камыша. Местные жители рассказывают, что косили только раз в центре к приезду вице-премьера Виктории Абрамченко.
И.о. мэра Называевска Евгений Мальцев пояснил Городу55, что на покос травы у местной администрации просто нет денег. На все противопожарные меры надо около 2 млн рублей, которые на тот момент так и не поступили из областного бюджета.
Оказалось также, что погорельцам надо пройти девять кругов бюрократического ада, чтобы построить жилье на месте прежнего. После получения компенсации по 239-му Постановлению Правительства РФ они должны отказаться от своего участка в пользу государства. И только потом написать заявление о получении его обратно в качестве дополнительной меры поддержки. Но многие участки не были размежеваны. Их надо было ставить на кадастр. Это очень долгий процесс.
Выплаты погорельцам поступили только в сентябре. Чтобы не остаться зимой без крыши над головой, большинство людей было вынуждено купить хоть какое-то готовое жилье. Восстанавливать дома без разрешительных документов на свой страх и риск решили только две семьи из 127.
На месте опустевших улиц выросли новые бурьяны. Теперь Называевску придется содержать за своей счет еще и их.
Назальные прививки от коронавируса
26 сентября в Омск поступила первая партия назальных вакцин от ковида. По большому счету это тот же ГамКовиВак, просто отличающийся способом введения — не внутримышечно, а через нос. Подойдет тем, кто боится уколов. Но, как всегда, есть ограничения. Кроме того, эта прививка двукомпонентная и даже ревакцинироваться ей только один раз не получится.
Объявление частичной мобилизации и ажиотаж в военторгах
21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава областного военного комиссариата Юрий Мешавкин сообщил, что из запаса будут призваны жители региона, имеющие военные специальности мотострелка, танкиста, артиллериста, связиста и медика.
Параллельно с этим в омских военторгах начался ажиотаж. Призванные сметали с полок все, что пылилось там годами. А за тех, кого уже забрали в часть, закупались родственники. Через несколько дней исчезли термобелье, берцы, носки под берцы, теплые шапки и балаклавы. А на то, что осталось, по словам омичей, продавцы взвинтили цены. Самыми дорогостоящими из всего обмундирования стали бронежилеты, стоимость которых иногда превышала 100 тысяч рублей.
Город55 обратился с запросом по поводу этой ситуации в областное УФАС, но ведомство в итоге не усмотрело нарушений.
Отказ от сотрудничества с Омском
В свете непростой международной обстановки многие европейские страны отказались от сотрудничества в российскими городами. Особенно массовый характер это носило в случае с Польшей, которая разрывала отношения в одностороннем порядке.
Омск не стал исключением, ему пришлось убрать из списка городов-партнеров Люблин. С шестью остальными европейскими городами отношения временно приостановлены.
В пресс-службе мэрии сообщили, что вместо него у Омска скоро появятся два побратима из Республики Беларусь — Минск и Гомель.
Роддом № 4 на грани закрытия
Сотрудники роддома № 4, расположенного возле цирка, рассказали Городу55 о тревожной ситуации. Если раньше в среднем они принимали по 15 родов в сутки, то сейчас иногда сидят без дела по несколько суток. При этом недавно к ним перераспределили еще и часть сотрудников закрытого роддома № 5.
По словам медиков, рожениц у них переманивает роддом № 1. Все из-за того, что за каждую медучреждения получают дополнительные выплаты. Из них, в свою очередь, формируется зарплата сотрудников.
В предыдущие годы роддом № 4 держался на плаву за счет ковидного отделения. Сейчас пандемия закончилось и оно также пустует. Медики переживают, что им грозит судьба закрытого роддома № 5.
В областном минздраве Городу55 пояснили, что не могут заставить женщин рожать в менее комфортных условиях. При этом деньги на ремонт роддома № 4 пока не предусмотрены.
Снос Шара на площади Бухгольца
Этой осенью появилась новость о том, что местные власти собираются отказаться от Шара «Держава». Все вдруг вспомнили, что в центре города 25 лет стоял не настоящий памятник, а его макет.
Взамен одного из главных символов Омска планировали поставить Бухгольца на коне. В интернете это вызвало бурю негодования. Горожане даже создали петицию в защиту Шара. В итоге к ним прислушался и мэр. При его поддержке «Державу» решили не трогать. Более того, будут искать деньги, чтобы привести этот памятник в тот вид, который когда-то планировался автором Василием Трохимчуком.
Конной скульптуре нашли место на Иртышской набережной — напротив магазина «Океан». Предположительно, Бухгольц будет смотреть на Ленинградский мост.
Исключение России из Паралимпийского комитета
Решение, принятое МОК, не было неожиданным. Тем не менее расстроило многих омских спортсменов. Нашу страну официально исключили из Паралимпийского комитета. Это означает потерю надежды для россиян на участие в Играх.
Например, омская команда по футболу на электроколясках долгие годы шла к тому, чтобы их вид спорта признали паралимпийским. Это должно произойти в 2024 году. Омичи недавно победили на чемпионате мира. Однако теперь на свою первую Паралимпиаду они не попадают.
Идею с участием в параллельных Играх для стран под санкциями большинство спортсменов оценивают скептически. По их мнению, на данный момент они не смогут стать заменой соревнованиям, к которым готовились всю жизнь.
Коммунальная авария в Привокзальном поселке
Инцидент случился в Привокзальном поселке 22 ноября. Из-за прорыва трубы между жилыми домами на улице Карбышева образовалась яма с кипятком. Туда провалилась 12-летняя девочка. Школьницу в шоковом состоянии увезли на скорой.
На место приехали представители прокуратуры ленинского округа. А руководитель СК Александр Бастрыкин поручил омским коллегам разобраться в обстоятельствах происшествия.
В офисе «Тепловой компании», которая отвечает за сети на этом участке, прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Благотворительные корпоративы вместо праздников а-ля Лас-Вегас
После трех лет пандемии индустрия развлечений столкнулась с новыми сложностями. Из-за СВО многие организации посчитали неуместным устраивать пышные новогодние корпоративы.
Директор агентства «Коперник» Антон Дымченко рассказал Городу55, что вся эта история откинула отрасль на уровень пятилетней давности, на доковидные показатели выйти в ближайшее время не надеются.
В другом омском агентстве «Гринвич» объяснили, что вместо традиционных праздников с кутежом а-ля Лас-Вегас набирают популярность квизы и благотворительные корпоративы. Руководство предприятий тратит деньги на премии сотрудникам, а на остальные средства покупают подарки, например, для детских домов.
Борьба за дендросад
У омских активистов во главе с экологом Сергеем Костаревым почти не осталось возможности отстоять свою позицию в суде. Напомним, они выступают против разделения дендросада и снятия с его части статуса особо охраняемой территории. Местные власти утверждают, что это необходимо для благоустройства территории. Их оппоненты считают, что этим может быть уничтожен уникальный природный уголок.
Защитники дендросада сначала получили отказ в Куйбышевском районном и в Омском областном судах. А в декабре им не удалось обжаловать эти решения в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово. Инициативная группа омичей намерена дойти до Верховного суда.
Запуск новой транспортной сети снова перенесли
О переносе запуска многострадальной транспортной сети в Омске объявляли ровно год назад. Тогда в интервью Городу55 глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказывал, что разработчиками были некорректно собраны данные. Раньше это делали по старинке — считали людей на остановках. Теперь вся информация стекается из двух источников — автоматизированной системы оплаты и системы «АСУ-навигация».
Однако высокие технологии пока тоже, видимо, не справляются. Во время недавнего отчета перед депутатами горсовета глава дептранспорта снова заявил, что собранных данных все еще недостаточно. По этой причине запуск транспортной сети переносится на 2024 год. Правда, теперь «запуск» транспортной сети заменили словом «завершение».
Также планировалось, что уже к лету 2022 года город полностью избавится от частников, работающих по нерегулируемым маршрутам, а стоимость проезда и льготы станут одинаковыми на всех видах общественного транспорта. Однако дата, на которую переносится это событие, пока даже не озвучивается.
Реконструкция набережной и парка имени 300-летия Омска
В конце года в Омске обсуждали реконструкцию сразу двух знаковых территорий. Правда, оба объекта пока только в планах.
Сначала омичам презентовали концепцию благоустройства набережной Иртыша от улицы Таубе до Юбилейного моста. Она должна стать частью единой 15-километровой набережной, предложенной губернатором Александром Бурковым. Однако в этом году не было финансирования.
В мае омичам снова предложат проголосовать за благоустройство этой территории. Если у нее будет высокий рейтинг, то она может попасть в муниципальную программу.
За основу взяли дизайн-проект, созданный еще в 2017 году КБ «Стрелка» и омским АА «Рим» по заказу ДОМ.РФ. Однако значительно его сократили. Территорию разделили на четыре части: причал и Воскресенский сквер, ТЭЦ-1, площадка апарт-опеля и площадь у Иртышских ворот. Речь о крепостном вале пока не идет. Восстановить его в историческом масштабе не получится из-за новой застройки.
Другую концепцию — реконструкции парка имени 300-летия Омска — разрабатывают архитекторы бюро Citymakers, придумавшие московский парк «Зарядье». Здесь планируют возвести три новых здания: физкультурно-оздоровительный комплекс, лесную мастерскую и административное здание. При строительстве обещают обойтись существующими в парке полянами и не вырубать деревья.