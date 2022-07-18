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В Омске официально открылся ресторан «Вкусно и точка»

В Омске официально открылся ресторан «Вкусно и точка»

Сегодня, 12:29
Фото: Город55
Торжественное открытие состоялось в понедельник, 18 июля.

В Омске сегодня, 18 июля, после долгого простоя открылся первый ресторан «Вкусно и точка», который ранее работал под брендом «Макдоналдс». Локация осталась прежней, новое заведение общепита заработало на проспекте Маркса.

Часть сотрудников «Вкусно и точка» ранее работали в старом ресторане, и с обновлением сохранили свои рабочие места. Меню частично изменилось — из него временно исчезла картошка фри, а блюда поменяли свою названия. Формат заведения остался прежним.

Напомним, в марте 2022 года рестораны «Макдоналдс» в России приостановили работу. В мае стало известно, что их продадут российскому предпринимателю. Все рестораны в Сибири, кроме Омского, начали работу в июне. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Ресторан#Общепит#Питание#Видео
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