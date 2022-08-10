292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад

О загрязнении реки Тары фенолом в Омской области стало известно только в конце прошлой недели. Несколькими днями ранее жителям северных районов рекомендовали не ловить, а предприятиям — не продавать речную рыбу. Кроме того, под вопросом оказалась даже безопасность водопроводной воды. В распоряжение Города55 попало письмо за подписью первого замминистра экологии и природных ресурсов региона Сергея Палагуты. Там говорилось о некой внештатной ситуации, из-за которой были сделаны заборы воды в реке Иртыш в Тюменской области и реке Таре в Новосибирской.
Правда, почти сразу областное минприроды выпустило пресс-релиз, где сообщалось, что опасности нет. Ведомство со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС сообщало, что превышение предельно допустимой концентрации фенола действительно было выявлено в Муромцевском районе. Но замеры показали превышение всего в 6.5 ПДК, а специалисты в качестве вероятного виновника попадания опасного нервно-паралитического яда в воду назвали ливень. В целом же заверяли, что появилось вещество, скорее всего, не из-за деятельности человека, а по природным причинам.
«Была отобрана проба воды в реке Тара пгт Муромцево, в черте поселка. По результатам анализа пробы высоких и экстремально высоких концентраций определяемых веществ не зарегистрировано, — пояснили в Обь-Иртышском УГМС. — Превышение ПДК по фосфатам в 1,5 и фенолам в 6,5 раза возможно в результате поверхностного стока после прошедшего ливня, а также обусловлено природным фактором — как продукты жизнедеятельности растительного и животного мира водных объектов».
Однако на деле все оказалось совсем не так безоблачно. До Омской области дошли лишь остатки сильнейшего загрязнения рек, распространившегося сразу на Тюменскую и Новосибирскую область.
Началось все еще в начале июля в селе Абалак Тюменской области. Здесь находится экспериментальный завод по разведению осетра. Это государственное предприятие относится к Нижне-Обскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод» и занимается воспроизводством водных биоресурсов. В частности, на Абалакском рыбзаводе разводят и восстанавливают популяцию сибирского осетра. Делается это, чтобы спасти его от вымирания и снизить ущерб от нефтедобывающей отрасли в русле Иртыша. Например, только за прошлый год в естественную среду обитания выпустили 7.5 млн мальков этой краснокнижной рыбы.
На предприятии 30 выростных бассейнов, вода туда поступает из Иртыша. Именно там месяц назад и произошло ЧП. Сотрудники заметили гибель рыбы и вовремя успели предотвратить катастрофу.
«Когда началась гибель молодняка, просто закинули его весь из бассейнов в пруды, которые не сообщаются с рекой, пока не поздно. Не стали дожидаться массовой гибели, — рассказал Городу55 заместитель директора филиала ФГБУ „Главрыбвод“ Александр Морозов. — Мы обратились в минприроды, они начали проверку. Пробы воды отобрали, сейчас специалисты их как раз анализируют. В ближайшее время закончат, и мы будем уже оценивать ущерб. При хорошем варианте это конец следующей недели».
Представитель Абалакского рыбзавода также подтвердил нам, что были зафиксированы запредельные превышения — 292 ПДК по фенолу. Причем замеры делались через каждые 20 км — по Иртышу до впадения в него реки Тары и далее по ней вплоть до Верх-Тарского месторождения. Это уже в Новосибирской области. Там зафиксированы максимальные значения загрязнения, и, вероятно, фенол спустился вниз по реке как раз из этого места.
К слову, именно там находится самое большое в Новосибирской области и вообще на севере страны месторождение нефти, которое сейчас активно разрабатывается. Впрочем, пока идет проверка, назвать источник загрязнения не берется никто. Нельзя исключать даже фантастическую, на первый взгляд, версию с природным происхождением фенола в реке.
«Фенол может появиться в результате гниения древесины, но не в таких объемах, конечно. А других природных факторов его появления я даже не представляю, — говорит Александр Морозов. — Мы считаем, что это все-таки выбросы техногенного характера. Но пока голословно кого-то обвинять не хочется. Мы уже посмотрели: рядом с нами в Тюменской области никаких предприятий, откуда могло прийти, нет. Место локализовали — это самое верховье реки Тары в Новосибирской области. Надзорные органы работают, но административное дело пока не возбуждено. Сами теряемся в догадках».
К проверке инцидента подключились сразу несколько ведомств — Северо-Уральское управление Росприроднадзора, Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Также причины случившегося и последствия загрязнения для рыбы, живущей не только в бассейнах рыбзавода, но и в естественной среде, изучают специалисты тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии. Там Городу55 подтвердили информацию о выявлении превышения ПДК по фенолу в Иртыше и Таре. Как только проверки будут завершены, мы расскажем об их результатах.
К слову, ни одно из этих ведомств не сообщало о критическом уровне загрязнения рек ни на одном из своих сайтов. Абсолютная тишина в начале июля была и на их официальных страницах в соцсетях.