292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад

Представитель Абалакского рыбзавода также подтвердил нам, что были зафиксированы запредельные превышения — 292 ПДК по фенолу. Причем замеры делались через каждые 20 км — по Иртышу до впадения в него реки Тары и далее по ней вплоть до Верх-Тарского месторождения. Это уже в Новосибирской области. Там зафиксированы максимальные значения загрязнения, и, вероятно, фенол спустился вниз по реке как раз из этого места.