«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой

1 июля в Омском государственном университете им. Достоевского состоится Ученый совет, на котором планируется изменить структуру вуза. Предполагается «укрупнить» несколько факультетов, в том числе слить истфак с факультетом теологии, философии и мировых культур, а также присоединить к ним кафедру физкультуры. Оптимизацию запустил новый и. о. ректора ОмГУ Сергей Замятин, который возглавил вуз в декабре 2021 года (до этого он был проректором Томского университета систем управления и радиоэлектроники).
Коллектив исторического факультета выступил резко против объединения, назвав его нелогичным и неэффективным. По мнению историков, это фатально скажется на учебной и научной деятельности и может увеличить отток абитуриентов в другие регионы. Впрочем, преподаватели опасаются, что подконтрольный новому руководителю ОмГУ Ученый совет «не услышит» эту позицию. Историки говорят, что сталкиваются с давлением и запугиванием, однако под угрозой «потери лица» факультета решились на открытую кампанию. Коллектив направил письма в Минобрнауки РФ и губернатору Омской области, в которых обосновывается, почему такое «волюнтаристское» слияние, по мнению авторов, не выгодно вузу и региону. Город55 ознакомился с письмами и приводит точку зрения историков.
«Катастрофа для исторического образования»
По словам авторов писем, в целях экономии объединенные факультеты хотят превратить в общий институт, причем останется только одна кафедра истории (по обычной практике на истфаках существует разделение минимум на отечественную и всеобщую историю). Сотрудники недоумевают, как можно органично слить всеобщую либо отечественную историю с археологией, не говоря о теологах, философах, культурологах и почему-то физкультурниках, которые все окажутся в общем котле. Логика объединения, считает коллектив, противоречит научным и образовательным стандартам.
«Это может оказаться для исторического образования катастрофой, поскольку <…> приведет к снижению научной результативности историков нашего университета (например, научные фонды сочтут невозможным давать гранты ученым, которые работают на кафедре, занимающейся «всей» историей), а также к уменьшению или вообще исчезновению бюджетных мест для специальности «История», — говорится в письме.
Слияние, по мнению историков, уничтожит структуру, традиции и идентичность факультета. Причем новый институт планируют отдать под руководство декана теологии — направления, более близкого к богословию, чем к исторической науке. Историки могут попасть под «внешнее» управление, несмотря на разный вес факультетов (истфак, согласно внутреннему рейтингу вуза, находится на 3-м месте, факультет теологии — на 9-м).
Экономия на гуманитарных специальностях, по словам преподавателей, может привести к падению рейтинга вуза, а следовательно, абитуриенты будут активнее уезжать из Омска.
«Омская область, из которой продолжается отток молодых людей, не может позволить себе провалить гуманитарную составляющую образования: в регионе, где нет мыслящих, активных молодых гуманитариев, готовых служить обществу, никто не захочет оставаться и в дальнейшем», — пишут историки.
В то же время, как утверждают авторы письма, позиция нового руководства ОмГУ идет вразрез с федеральными установками Минобрнауки: количество часов для преподавания истории в российских вузах планируют увеличить. А глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин на встрече с министром высшего образования Валерием Фальковым предостерег от необдуманной «псевдооптимизации» истфаков в стране.
Сомнительная экономия
Экономическая эффективность слияния тоже вызывает у историков вопросы. Экономию для вуза они считают незначительной: сократится не штат, а довольно невысокие ставки деканов и заведующих кафедр. Параллельно в ОмГУ, по словам преподавателей, увеличиваются расходы на административно-управленческий персонал.
«Одновременно были увеличены расходы на административно-управленческий персонал, оплата труда которого и так составляла более 50%. Так, количество проректоров увеличилось с 6 до 8. <…> Причем новым проректорам была установлена новая, более высокая, заработная плата», — говорится в еще одном письме.
При этом, по словам преподавателей, другие расходы жестко оптимизируются. Студентам сокращена материальная помощь, оплата поездок на научные конференции, уменьшается бюджет на вспомогательный и хозяйственный персонал, лаборантов, библиотекарей. У историков сложилось мнение, что укрупнение факультетов, сокращение учебных программ и прочих расходов служит целью обеспечить зарплатой разрастающийся административный штат, подконтрольный и. о. ректора.
Атмосфера давления
Историки полагают, что за укрупнением стоит не столько экономия, сколько намерение создать «удобный и ручной» университет в 4-5 факультетов/институтов (сейчас 12). При этом, по их словам, объединение должно коснуться и других факультетов: филфак планируют слить с факультетом иностранных языков, психологию с экономикой, математиков — с факультетом компьютерных наук (декан последнего недавно написал заявление на увольнение). Были планы объединить физиков с химиками, но им удалось отстоять самостоятельность.
«Физиков и химиков уже не объединяют, хотя у них факультеты меньше, чем истфак. Декларируется цель — большие факультеты, но, видимо, все-таки не для всех. Практика создания институтов на базе объединения факультетов действительно есть, но в больших университетах — свыше 20 тыс студентов. У нас сейчас 8-9 тыс. И объединение должно быть логичным, а у нас объединяются несопоставимые вещи», — отметила в разговоре с Городом55 заведующий кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии Светлана Корусенко.
По ее словам, в случае объединения факультетов в институты упразднится выборность деканов — а это важный инструмент внутреннего самоуправления. При этом жесткий управленческий стиль нового руководства уже дает себя знать: несогласные с позицией ректората преподаватели сталкиваются с давлением и угрозами.
«Ученый совет получился послушный, там мало выборных членов, в основном назначенные, это люди, занимающие какие-то должности, — вероятно, они будут поддерживать и. о. ректора. Все запуганы, поступают прямые угрозы. Я лично с этим сталкивалась — в январе мне сказали: „Если вы вздумаете ‚возглавить оппозицию‘, вы об этом пожалеете“. Тон, манера вызывать на разговоры по одному противоречат корпоративной этике университета. Наше мнение полностью игнорируется», — рассказала профессор истфака ОмГУ Татьяна Смирнова.
Поэтому преподаватели опасаются, что Ученый совет не будет давать объективной оценки ситуации, а «послушно» проголосует за нужное решение. По словам историков, планами оптимизации недовольны на многих факультетах, но предпочитают молчать. Историки же решили бороться и надеются, что их позиция будет услышана.
«Когда идея объединения была высказана, мы сразу организовали собрание трудового коллектива. Мнение было единодушное: такая оптимизация приведет к падению исторического образования. Ситуация в стране такая, что необходима подготовка по истории, чтобы молодые люди понимали, что происходит. И в этой ситуации, когда в вузах происходит увеличение часов на историю, нас будут оптимизировать», — добавляет Смирнова.
Официальных комментариев руководства вуза на момент публикации Город55 не получил. Пресс-служба оказалась недоступна (кстати, в ней тоже недавно сменилось руководство). И.о. ректора Сергей Замятин отказался от комментария, сославшись на занятость. Город55 направил письменный запрос в ректорат.
Отметим, подобная оптимизация в ОмГУ уже проходила раньше: в начале 2020 года факультет международного бизнеса принудительно слили с экономическим факультетом. Против тогда высказывались и представители ФМБ, и экономфака, студенты запустили кампанию «Я/Мы ФМБ», но слияние все-таки произошло. Тогда, кстати, укрупнение коснулось и истфака: кафедру современной отечественной истории объединили с политологией. Впрочем, это было слияние двух кафедр одного факультета, а не слияние совсем далеких друг другу специальностей.