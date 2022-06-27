«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой

Коллектив исторического факультета выступил резко против объединения, назвав его нелогичным и неэффективным. По мнению историков, это фатально скажется на учебной и научной деятельности и может увеличить отток абитуриентов в другие регионы. Впрочем, преподаватели опасаются, что подконтрольный новому руководителю ОмГУ Ученый совет «не услышит» эту позицию. Историки говорят, что сталкиваются с давлением и запугиванием, однако под угрозой «потери лица» факультета решились на открытую кампанию. Коллектив направил письма в Минобрнауки РФ и губернатору Омской области, в которых обосновывается, почему такое «волюнтаристское» слияние, по мнению авторов, не выгодно вузу и региону. Город55 ознакомился с письмами и приводит точку зрения историков.