«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу

Депутатам горсовета предложили рассмотреть постановление об установке памятника Бухгольцу на Иртышской набережной. Как часто бывает в последнее время на заседаниях, обошлось без дискуссий.
Председатель Владимир Корбут сообщил депутатам, что предложение уже поддержали 100% членов топонимической комиссии, где его рассмотрели ранее.
«Место выбрано идеально, — считает Корбут. — Ничего не будет разрушено: ни шар, ни пешеходные дорожки, ни велосипедные. Девятиметровый памятник будет установлен на месте клумбы на набережной».
Бухгольца на коне предлагают водрузить напротив дома на Иртышской набережной, 10/1, который прозвали «золотой зуб».
«Будет смотреть на Ленинградский мост», — предположил Владимир Корбут.
Напомним, ранее памятник основателю Омска собирались поставить на площади, уже названной в его честь. Но это вызвало серьезные споры. Ведь тогда пришлось бы снести Шар «Держава». Он хоть и не обрел вид, задержанный когда-то скульптором Василием Трохимуком, но успел стать одним из символов города.
Кстати, теперь, возможно, дойдет очередь и до самого Шара. Из-за всей этой истории власти вспомнили, что четверть века на площади в центре города на стоял макет, и теперь ищут деньги на то, чтобы сделать из него настоящий памятник.