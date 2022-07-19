Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске

Буквально за одну ночь на площади перед торговым центром «Каскад» выросло серое нечто. Стеклянный павильон со множеством дверей появился на том самом месте, где стояло гигантское яйцо-трансформер. То, что сначала было пасхальным, потом в зависимости от событий превращалось в огромный футбольный мяч к ЧМ-2018 или вазу для не менее внушительных гвоздик в 9 Мая. А прошлой зимой там установили вот такую светящуюся конструкцию.
Проходившие мимо горожане по-разному оценивали такой вариант благоустройства окружающей среды в центре. Но все познается в сравнении, и оно показало, что гигантские «малые архитектурные формы» — почти эталон хорошего вкуса.
Теперь яйцо и стоявшую рядом карету с металлическими лошадьми увезли в неизвестном направлении. А на замену поставили павильон, о точном назначении которого омичи гадают уже пару недель. Кто-то шутит, что это, возможно, вход на вторую станцию метро, которое втайне все-таки строят в Омске.
Но реальность прозаичнее. На баннере, установленном на ограждении, указаны данные ответственного за работы — не название, а просто фамилия и инициалы. Впрочем, ясности это не вносит. На объявлении указан несуществующий сотовый телефон.
Так что вопросы, которые появляются у омичей, вынужденных проходить по сильно сузившейся дорожке и стоять на светофоре в клубах пыли прямо на стройке, можно задать лишь в воздух.
Мы выяснили, что указанный на баннере Ульман Е. Ю. руководит компанией ООО «Маркет-2», которая как раз занимается объектами торговли и находится через дорогу, в офисном центре «Сатурн». Но указанный в выходных данных рабочий телефон также оказался недоступен.
Единственная информация о компании, которая есть в открытом доступе, — несколько дел в омском Арбитражном суде. Например, в январе регоператор «Магнит» требовал от «Маркет-2» оплатить долг за вывоз мусора почти в 400 тысяч рублей.
В мэрии сообщают, что строительство ведется на законных основаниях:
«Земельный участок предоставлен ЗАО «ТЦ «Каскад» по договору аренды сроком до 23.06.2037, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Он сформирован для общественно-деловых целей под строение, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Установка торговых павильонов проводится арендатором».
В общем, помещение может использоваться как для хлеба, так и для зрелищ. Но, судя по закрывшемся недавно соседу «Каскада» — Центру современной драматургии в бывшей «Атлантиде», второе востребовано у омичей гораздо меньше первого. Поэтому объект искусства тут не поставят. А вот торговли — почти наверняка. И простоит он как минимум 15 лет.
Мы обратились за комментариями к директору «Каскада» Елене Кокориной, чтобы прояснить ситуацию, а также узнать о судьбе яйца, кареты и лошадей. Но Елена Алексеевна пока нам не ответила.
Вероятно, причина решения о строительстве торгового павильона прозаическая и, к сожалению, вынужденная. Ранее появлялась информация о серьезных сложностях с активами, принадлежащими депутату областного заксобрания Валерию Кокорину, из-за пандемии. Тогда офисный центр покинули 15 арендаторов. А в 2021 году мэрия отсудила у «Каскада» 15 млн рублей за аренду земли.
Верим в лучшее и надеемся, что хотя бы традиционную елку, которая появляется здесь на площади в середине октября оптимизировать не станут.