Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске

Буквально за одну ночь на площади перед торговым центром «Каскад» выросло серое нечто. Стеклянный павильон со множеством дверей появился на том самом месте, где стояло гигантское яйцо-трансформер. То, что сначала было пасхальным, потом в зависимости от событий превращалось в огромный футбольный мяч к ЧМ-2018 или вазу для не менее внушительных гвоздик в 9 Мая. А прошлой зимой там установили вот такую светящуюся конструкцию.