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Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске

Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске

Сегодня, 08:26
Фото: Город55
Что бы это ни было, лицезреть объект горожанам предстоит как минимум до 2037 года — если арендатор не передумает.

Буквально за одну ночь на площади перед торговым центром «Каскад» выросло серое нечто. Стеклянный павильон со множеством дверей появился на том самом месте, где стояло гигантское яйцо-трансформер. То, что сначала было пасхальным, потом в зависимости от событий превращалось в огромный футбольный мяч к ЧМ-2018 или вазу для не менее внушительных гвоздик в 9 Мая. А прошлой зимой там установили вот такую светящуюся конструкцию.

Такая необычная "елка" была на этом месте в прошлом году.
Фото: 1MI

Проходившие мимо горожане по-разному оценивали такой вариант благоустройства окружающей среды в центре. Но все познается в сравнении, и оно показало, что гигантские «малые архитектурные формы» — почти эталон хорошего вкуса.

Теперь яйцо и стоявшую рядом карету с металлическими лошадьми увезли в неизвестном направлении. А на замену поставили павильон, о точном назначении которого омичи гадают уже пару недель. Кто-то шутит, что это, возможно, вход на вторую станцию метро, которое втайне все-таки строят в Омске.

Серый павильон вырос буквально за ночь.Серый павильон вырос буквально за ночь.
Рассмотреть, что же будет внутри пока невозможно.Рассмотреть, что же будет внутри пока невозможно.
На баннере указан несуществующий телефон ответственного за стройку.На баннере указан несуществующий телефон ответственного за стройку.
Серый павильон вырос буквально за ночь.
Фото: 1MI

Но реальность прозаичнее. На баннере, установленном на ограждении, указаны данные ответственного за работы — не название, а просто фамилия и инициалы. Впрочем, ясности это не вносит. На объявлении указан несуществующий сотовый телефон.

Так что вопросы, которые появляются у омичей, вынужденных проходить по сильно сузившейся дорожке и стоять на светофоре в клубах пыли прямо на стройке, можно задать лишь в воздух.

Мы выяснили, что указанный на баннере Ульман Е. Ю. руководит компанией ООО «Маркет-2», которая как раз занимается объектами торговли и находится через дорогу, в офисном центре «Сатурн». Но указанный в выходных данных рабочий телефон также оказался недоступен.

Единственная информация о компании, которая есть в открытом доступе, — несколько дел в омском Арбитражном суде. Например, в январе регоператор «Магнит» требовал от «Маркет-2» оплатить долг за вывоз мусора почти в 400 тысяч рублей.

В январе "Магнит" пытался отсудить от "Маркета-2" долг за вывоз мусора.
Фото: Арбитражный суд Омской области

В мэрии сообщают, что строительство ведется на законных основаниях:

«Земельный участок предоставлен ЗАО «ТЦ «Каскад» по договору аренды сроком до 23.06.2037, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Он сформирован для общественно-деловых целей под строение, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Установка торговых павильонов проводится арендатором».

В общем, помещение может использоваться как для хлеба, так и для зрелищ. Но, судя по закрывшемся недавно соседу «Каскада» — Центру современной драматургии в бывшей «Атлантиде», второе востребовано у омичей гораздо меньше первого. Поэтому объект искусства тут не поставят. А вот торговли — почти наверняка. И простоит он как минимум 15 лет.

Павильон уже почти полностью построен и готов к открытию.
Фото: 1MI

Мы обратились за комментариями к директору «Каскада» Елене Кокориной, чтобы прояснить ситуацию, а также узнать о судьбе яйца, кареты и лошадей. Но Елена Алексеевна пока нам не ответила.

Вероятно, причина решения о строительстве торгового павильона прозаическая и, к сожалению, вынужденная. Ранее появлялась информация о серьезных сложностях с активами, принадлежащими депутату областного заксобрания Валерию Кокорину, из-за пандемии. Тогда офисный центр покинули 15 арендаторов. А в 2021 году мэрия отсудила у «Каскада» 15 млн рублей за аренду земли.

Верим в лучшее и надеемся, что хотя бы традиционную елку, которая появляется здесь на площади в середине октября оптимизировать не станут.

Трехгодовой долг. Омская мэрия отсудила у «Каскада» 15 миллионов
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#Анна Микула#Город#Омск#Кокорин Валерий Михайлович
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