Спецпроекты

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В этой рубрике редакция Город55 создает уникальные гиды по интереснейшим местам и событиям Омска, а также знакомит читателей с подборками выгодных предложений от ведущих компаний нашего города.
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Омск заботливый
Город55 опубликовал проект «Омск заботливый», представляющий собой карту «добрых дел» на территории города за последние пять лет.
Сегодня, 11:23
Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города
Председатель экспертного совета по экологии при губернаторе Рашид Исмаилов предложил подключить к озеленению Омска промышленные предприятия города. Инициативу поддержали, но не все.
22 июня, 18:16
Турция повезет омское зерно в Африку и на Ближний Восток, заявил эксперт Баринов
При этом продавать пшеницу придется со скидкой, но и в этом случает Россия не останется в минусе.
22 июня, 11:03
Дмитрий Ушаков: «Бизнес начал воспринимать Омск как зону для логистических проектов»
Город55 взял интервью у первого вице-губернатора Омской области на полях Петербургского международного экономического форума. Интересных заявлений было сделано немало.
17 июня, 18:39
«Омички без груди не останутся». Хирург рассказал, стоит ли ждать дефицита имплантов
По стране прошла волна новостей о дефиците грудных имплантов и санкциях, из-за которых о пышных формах можно теперь не мечтать. Так ли это на самом деле, выяснил «Город55».
15 июня, 14:51
Топ влиятельных омичей 2021
В 2021 году Омская область пережила немало потрясений — как экономических, связанных с последствиями пандемии и общемировыми тенденциями, так и политических.
11 января, 10:08
«Воин» с авиазавода
12 декабря 2021, 13:23
ТОП — 100 самых богатых омичей
23 июля 2021, 09:00
Выборы в Государственную Думу в 2021 году
18 мая 2021, 12:15
Криминальный Омск. Современные хроники
15 марта 2021, 13:04
Итоги проекта #Безграничные_возможности_Омск
Все участники проекта #бв_омск по номинациям.
18 декабря 2020, 11:26
Газификация Омского муниципального района
16 декабря 2020, 15:43
Итоги напряженных игр проекта «Дебатл»
Проект медиахолдинга 1MediaInvest.
19 ноября 2020, 13:35
Омск-2030. Город, устремленный в будущее
17 ноября 2020, 12:09
ДЕБАТЛ: участники, эксперты, расписание
В середине сентября стартует уникальный проект медиахолдинга 1MediaInvest — «Дебатл».
7 сентября 2020, 20:12
ТОП-100 влиятельных омичей
Город55 представляет рейтинг влиятельности Омской области.
17 августа 2020, 13:19
#СелфиМожно. Топ красивейших мест городов России
29 июня 2020, 15:18
Коронакризис: индекс антивирусных мер в регионах
6 апреля 2020, 17:33
Мусорная реформа в Омске. Год спустя
1 апреля 2020, 12:51
Карта распространения коронавируса в России
18 марта 2020, 01:28