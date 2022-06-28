Спецпроекты

«Омички без груди не останутся». Хирург рассказал, стоит ли ждать дефицита имплантов

По стране прошла волна новостей о дефиците грудных имплантов и санкциях, из-за которых о пышных формах можно теперь не мечтать. Так ли это на самом деле, выяснил «Город55».

15 июня, 14:51