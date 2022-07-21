3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске

Виктор Шкуренко привезет на свой корпоратив 3 тысячи сотрудников из Томска, Барнаула, Новосибирска, Кургана и Тюмени. Для праздника закупят более 7 тысяч литров алкоголя.
«У нас же магазины по всей Сибири и Уралу и плюс еще филиалы торгового дома в пяти городах. С утра пройдет Третья спартакиада торговых народов. Практически по всем видам спорта — от волейбола до бега. А потом уже — торжественное мероприятие с фуршетом и фейерверком.
Гостей будут развлекать певица IOWA и стендап-комики Илья Соболев и Владимир Селиванов. А вот информацию о приезде Ивана Урганта в компании опровергают. Также Виктор Шкуренко рассказал, почему именно в этом году в компании решили провести самый грандиозный за все время праздник.
«Мы проводим их ежегодно. У нас каждый год были звезды, программы, фейерверки. Но из-за пандемии откладывали, — рассказал предприниматель Городу55. — Есть моя гражданская позиция, которую все знают. И есть бизнес — компания, в которой работают люди. Если бы я один принимал решение, учитывая ситуацию в стране, я бы, наверное, не стал проводить. Но компанией управляю не только я, но и топ-менеджеры. И коллективы мной управляют в какой-то степени. Я три года обещал, что праздник состоится. Как только появилась такая возможность, мы решили его провести. Он аполитичен — как в ту, так и в другую сторону. В этом смысле он совершенно нейтрален».