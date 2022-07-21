3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске

Гостей будут развлекать певица IOWA и стендап-комики Илья Соболев и Владимир Селиванов. А вот информацию о приезде Ивана Урганта в компании опровергают. Также Виктор Шкуренко рассказал, почему именно в этом году в компании решили провести самый грандиозный за все время праздник.