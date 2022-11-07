«Мы скоро разучимся принимать роды». Омский роддом № 4 находится на грани закрытия

Критическая ситуация может сложиться в омском роддоме № 4, расположенном на улице 3-й Транспортной, 7 за цирком. Медики опасаются, что его, вслед за 5-м, могут закрыть. При этом роддом № 1 переполнен, там женщины вынуждены лежать даже в коридорах.
«Мы скоро реально разучимся принимать роды, — рассказывает сотрудница роддома № 4. — В городе какое-то негласное распоряжение: к нам не едут рожать женщины. Всех перехватывает роддом № 1. Понятно, что они перинатальный центр, который и так находятся в приоритете по родовспоможению в городе. Их главный врач роддома хватает всех, кого надо и не надо. Там работают знакомые. Девчонки говорят: у них просто коллапс. Родильницы крайне недовольные, ранняя выписка. Их побыстрее выписывают, чтобы занять места новыми женщинами и чтобы роддом получал выплаты по системе родовых сертификатов. А мы сидим пустые целыми днями. Эпизодические роды временами происходят — но крайне редко. На сегодняшний день 26 человек в роддоме, из них восемь — гинекологические».
В медучреждение перешли еще и специалисты из расформированного роддома № 5. 35 человек персонала ежедневно ходит на работу. Если раньше в хорошие времена принимали по 15-18 родов, а в среднем — по 7-8, то сейчас иногда проходит по несколько суток вообще без родов. Это сказывается на зарплате медиков. По программе родовых сертификатов их учреждение получает специальные выплаты за каждую роженицу. Из этих денег формируется неплохая добавка к зарплате:
«Я не могу понять наше министерство, которое по сути никак не отслеживает, что учреждение пустует. Это же просто катастрофа! Недавно главврач на общей планерке озвучил: „Ну все — мы банкроты. Будьте готовы, что получать скоро будет нечего“. Видимо, в этом есть какое-то рациональное зерно, потому что, по прогнозам, до 2030 года рождаемость будет минимальная. Мы к этому готовы. Но не до такой же степени, чтобы совсем пустыми сидеть. Я не понимаю, какой смысл платить зарплату людям за то, что они ничего не делают. А в апреле мы вообще получили по 16 тысяч рублей. Грусть и тоска».
По словам нашей собеседницы, раньше роддом № 4 как-то выживал за счет ковидного отделения. Сейчас пандемия фактически сошла на нет, и целый этаж, отданный под ковид пустует. Там нет ни одной пациентки даже с банальным ОРВИ.
«Мы хоть эпизодически работаем, а там вообще целый этаж стоит пустой. Просто сидят специалисты, — говорит сотрудница роддома. — Главврач у нас не пробивной. Говорит: „Ну нет родов, где взять!“. По-хорошему ему в министерстве надо было требовать роды, требовать поменять маршрутизацию. У нас 5-й роддом направили на 1-й. 8-ю консультацию, которую мы всегда принимали, — туда же. Это официальное распоряжение. Эпизодически женщины с Ленинского округа, которые поумнее и не хотят далеко ездить, приходят и подписывают обменные карты. Но теперь это крайне редко».
Город55 обратился в министерство здравоохранения Омской области за комментарием. Там ответили, что роддом № 4 нуждается в серьезном ремонте, из-за этого женщины не хотят там рожать. Однако в обозримом будущем выделение средств на эти цели не предвидится. Выхода из сложившейся ситуации в ведомстве пока не видят:
«На сегодняшний день наши женщины имеют право выбора, в каком учреждении они будут рожать, в соответствии с имеющейся маршрутизацией. И поэтому омички выбирают учреждения, оснащенные более современным оборудованием и комфортабельными условиями, где есть зоны отдыха, где есть палаты „Мать и дитя палаты“, а также маломестные палаты. Это такие учреждения, как городской клинический перинатальный центр, областной перинатальный центр, родильный дом № 6 и поэтому загруженность данных учреждений значительно выше, чем загруженность родильного дома № 4».