«Мы скоро разучимся принимать роды». Омский роддом № 4 находится на грани закрытия

В медучреждение перешли еще и специалисты из расформированного роддома № 5. 35 человек персонала ежедневно ходит на работу. Если раньше в хорошие времена принимали по 15-18 родов, а в среднем — по 7-8, то сейчас иногда проходит по несколько суток вообще без родов. Это сказывается на зарплате медиков. По программе родовых сертификатов их учреждение получает специальные выплаты за каждую роженицу. Из этих денег формируется неплохая добавка к зарплате: