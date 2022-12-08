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Омские перевозчики заявили, что теряют прибыль из-за бесплатных перевозок

Сегодня, 10:46
Фото: Город55
Эту мысль сегодня озвучила главный финансист города Ольга Илютикова.

Одна из главных тем для обсуждения на комитетах горсовета под конец года — планирование бюджета на 2023-й, а также подведение итогов 2022 года. В частности в четверг, 8 декабря, на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры рассматривали профильные темы, касающиеся казны Омска.

Выступавшая перед депутатами главный финансист города Ольга Илютикова посетовала: из-за бесплатных поездок на регулярных маршрутах бюджет терпит убытки.

Пассажиры стали  активнее пользоваться картой «Омка», дающей право на бесплатную пересадку в течение 45 минут. Людей перевезено больше, чем в прошлом году. По прогнозам на конец этого года пассажиропоток составит 78 млн человек. При этом доходы перевозчиков падают — до уровня 2019 года.

Разницу между стоимостью поездок компенсирует город. В этом году из бюджета потратили 600 млн рублей.

Тем временем пассажиры как раз жалуются, что часто просто не успевают уложиться в отведенные для пересадки 45 минут и просят увеличить время хотя бы до часа. В дептранспорта делать этого не планируют. Однако заверяют, что существующая бесплатная пересадка будет сохранена.

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#Общество#Город#Омск#Анна Микула
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