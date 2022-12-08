Тем временем пассажиры как раз жалуются, что часто просто не успевают уложиться в отведенные для пересадки 45 минут и просят увеличить время хотя бы до часа. В дептранспорта делать этого не планируют. Однако заверяют, что существующая бесплатная пересадка будет сохранена.