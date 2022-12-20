«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска

Спустя пять месяцев после этой истории мы снова обратились за разъяснениями на экспериментальный рыбзавод в Абалаке. За это время собственная проверка уже точно должна была завершиться и специалисты могли установить причину массовой гибели мальков в начале июля. В течение недели мы звонили на это предприятие с просьбой ответить на три главных вопроса: от чего в июле массово погибли мальки в выростных прудах рыборазводного завода, подтвердились ли первоначальные чудовищные цифры по превышениям ПДК фенола и найден ли источник выбросов. Нам ежедневно обещали ответить на запрос. Потом сообщили, что получены пока еще не все данные и лучше снова позвонить после новогодних каникул. Тогда, возможно, будет больше информации. Но это не точно.