«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска

Минувшим летом рыбаков и предприятия, занимающиеся промышленным и торговым ловом в Омской области, озадачило письмо регионального минприроды за подписью первого замминистра Сергея Палагуты. В документе говорилось, что при обследовании специалистами «Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» рек Иртыш и Тара в Тюменской и Новосибирской областях выявлено значительное превышение предельно допустимой концентрации фенола. Омским рыбакам до момента, пока не будет установлен источник выбросов этого нервно-паралитического яда, рекомендовалось приостановить добычу и продажу рыбы.
Напомним, все началось с экспериментального завода на Иртыше возле села Абалак Тобольского района Тюменской области. Предприятие занимается разведением осетра для восстановления популяции этой краснокнижной рыбы. Например, в прошлом году в естественную среду обитания выпустили 7.5 млн мальков. Делается это, чтобы снизить ущерб от нефтедобывающей отрасли в русле Иртыша.
Замдиректора абалакского рыбзавода Александр Морозов в тот раз подтвердил Городу55: в начале июля началась гибель мальков в выростных бассейнах, куда вода поступает из реки. Чтобы избежать катастрофы, выживших срочно перевели в изолированные пруды.
Руководство предприятия обратилось в надзорные ведомства. Начали искать причины случившегося. Заборы воды сделали непосредственно возле Абалака. Там пробы, по утверждению Морозова, показали 292 ПНК фенола.
По мнению Александра Морозова, сомнительно, что загрязнение носит природный характер. Фенол может появиться в воде, например, из-за гниения древесины, но точно не в такой большой концентрации. Предположили техногенный характер загрязнения. Однако рядом с Абалаком нет промышленных предприятий, которые могли бы стать источником выбросов.
Проверяющие, продвигаясь по Иртышу, делали заборы каждые 20 км. Добрались до устья реки Тары, а потом и до ее верховья. Так совпало, что именно в этом месте расположено Верхне-Обское месторождение — самое крупное в Новосибирской области. Сейчас оно активно разрабатывается.
Тогда сообщалось, что в этом районе в реке зафиксированы самые высокие показатели. Сколько именно, нам тогда так никто и не ответил, предложив дождаться окончания проверки.
Через несколько недель специалисты Обь-Иртышского УГМС сделали заборы воды в Таре в районе поселка Муромцево в Омской области. В пробах также обнаружили фенол, но в значительно меньшей концентрации — 6.4 ПДК. Специалисты ведомства предположили, что загрязнение природного характера.
К проверкам инцидента, случившегося в Тюменской области, подключились сразу несколько ведомств: Северо-Уральское управление Росприроднадзора, Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, а также тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии.
При этом в момент, когда было выявлено загрязнение, ни одно из этих ведомств не предупредило жителей о случившемся ни на одном из сайтов или официальных групп в соцсетях.
Единственными, кто забил тревогу, стали специалисты минприроды Омской области. Ведомство предупреждало о возможном попадании фенола в водопроводную воду:
«По информации Нижне-Обского филиала ФГБУ „Главрыбвод“ 28 июля в природных водах рек Иртыша и Тары на территории Новосибирской области было обнаружено превышение фенола. Данная информация о превышении была направлена Министерством в Администрацию Муромцевского, Терского, Знаменского, Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области для учета при организации водоснабжения населения», — сообщала тогда пресс-служба минприроды Омской области.
Однако вскоре в региональном минприроды омичей успокоили: опасности нет.
Город55 все-таки решил выяснить, что случилось в Тюменской и Новосибирской областях, если загрязнение якобы добралось даже до Омской области. Мы разослали запросы во все ведомства, объявлявшие о начале проверки.
В тюменском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии по телефону ответить на вопросы отказались, запрос проигнорировали. Из Северо-Уральского управления Росприроднадзора перезвонили, уточнили, на чье имя направлять запрос. Но так его и не направили. Добиться ответа на официальный запрос оказалось невозможно — ответственных сотрудников постоянно нет на месте.
Единственный ответ пришел из Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод». В нем говорится, что специалисты ведомства не располагают информацией о загрязнении реки в начале июля, так как заборы воды в реке Иртыш в указанный период не делались. Однако специалисты ведомства сделали заборы воды 30 июля. Результат — 9 ПДК по фенолу.
Спустя пять месяцев после этой истории мы снова обратились за разъяснениями на экспериментальный рыбзавод в Абалаке. За это время собственная проверка уже точно должна была завершиться и специалисты могли установить причину массовой гибели мальков в начале июля. В течение недели мы звонили на это предприятие с просьбой ответить на три главных вопроса: от чего в июле массово погибли мальки в выростных прудах рыборазводного завода, подтвердились ли первоначальные чудовищные цифры по превышениям ПДК фенола и найден ли источник выбросов. Нам ежедневно обещали ответить на запрос. Потом сообщили, что получены пока еще не все данные и лучше снова позвонить после новогодних каникул. Тогда, возможно, будет больше информации. Но это не точно.
Также мы обратились в областное минприроды. Оперативно ответить на наш запрос там не смогли. Однако неофициально сообщили: пробы воды, сделанные в Тюменской и Новосибирской областях, были неточными. Информация о критическом уровне загрязнения в итоге официально не подтвердилась.
В официальном запросе, направленном в минприроды Омской области, мы задали те же самые вопросы. Попросили объяснить причину, по которой ведомством в конце июля было разослано письмо с рекомендацией не ловить рыбу. Спустя неделю нам пришел такой ответ:
«В соответствии с вашим запросом о загрязнении фенолом природной воды рек Иртыш и Тара направлялась информация министерством природных ресурсов и экологии в администрации Муромцевского, Тарского, Знаменского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области, а также в МУП «Тараводоканал».
Информационные письма с рекомендациями о прекращении вылова водных биологических ресурсов, а также реализации рыбы и рыбной продукции до устранения сброса фенола направлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное и товарное рыболовство.
О превышении предельно допустимой концентрации фенола в вышеуказанных водных объектах проинформированы ГУ ветеринарии Омской области и Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области», — говорится в документе за подписью замминистра Александра Володева.
А вот какой ответ прислали из Обь-Иртышского УГМС в адрес областных минприроды и природоохранной прокуратуры:
«Считаем некорректным применение норматива качества (ПДК) фенола по гидроксибензолу для оценивания уровня загрязнения р. Тара и р. Иртыш, так как применяемая ВГБНУ «ВНИРО» методика рассчитана на определение фенола общего.
Форму определяемых фенолов по данным лаборатории Абалакского экспериментального рыборазводного завода и их достоверность из предоставленных материалов установить не представляется возможным».
Таким образом, в минприроды Омской области подтверждают факт того, что письма рассылались, — и только. В комментарии ведомства просто снова пересказывается вся летняя история. Ответа на вопрос о том, были ли зафиксированы выбросы в Тюменской области на самом деле и выявлен ли их вероятный виновник, до сих пор нет.
Тем временем тюменские специалисты сейчас отрицают даже сам факт того, что заборы воды в Иртыше и Таре производились непосредственно после массовой гибели мальков осетра на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе. Пробы, по их версии, брали только в конце июля — когда загрязнение могло уйти далеко вниз по реке и показатели приблизились к норме.
В итоге за почти за полгода пресс-службы контролирующих ведомств не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли превышение в 292 ПДК по фенолу, о котором сообщалось ранее. Вопрос как обычно заволокитили и замяли. Ответа добиться невозможно, и, если послушать нынешние заявления, то выглядит все так, что проблему просто решили замолчать.
«Источник загрязнения установить не представилось возможным, ввиду труднодоступности района исследований»
Уже после того, как материал был опубликован, от Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» все-таки пришел ответ на запрос Города55. Вот, что сообщается в письме за подписью врио замначальника ведомства Анны Водинской:
«Результаты лабораторных исследований реки Иртыш в районе Абалакского экспериментального рыборазводного завода тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в июле 2022 года подтвердили превышение значения фенола до 80 ПДК. В августе 2022 года в этой же точке превышение составило 5,7 ПДК.
В рамках совместного мероприятия ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ «ВНИРО» и Верхнеобского территориального управления рыболовства по установлению источника загрязнения были отобраны 66 гидробиологических и 44 гидрохимических проб в реках Тара и Иртыш. Согласно протоколам Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» превышение фенолов в русле р. Тара на территории Новосибирской области составило от 2,7 до 9 ПДК. Максимальные значения (до 9 ПДК) отмечены выше по течению от места впадения ручья, с характерным цветом, в р. Тара. Такое превышение свидетельствует о среднем уровне загрязнении водного объекта.
При этом основной источник загрязнения установить не представилось возможным ввиду труднодоступности района исследований. Предположительно основной источник загрязнения расположен выше по течению р. Тара от мест исследований, проведенных в рамках совместного мероприятия.
В настоящий момент на основании данных, полученных по результатам выполненных исследований, проводится оценка ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания».