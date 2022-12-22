Детская лесная площадка и физкультурный центр. Каким видят парк имени 300-летия Омска

По периметру предусмотрены два кольца: большое природное протяженностью 3 км и спортивное — 1 км. На основе существующих создадут сеть дорожек. Их будет несколько видов — основные и второстепенные парковые дорожки, спортивные и велодорожки, а также экотропы и зоны отдыха. Маршруты для неспешных прогулок проложены через самые живописные места парка, например рядом, с прудом. Они свяжут поляны и лесные массивы. Ключевые центры парка свяжет центральная ось.