Детская лесная площадка и физкультурный центр. Каким видят парк имени 300-летия Омска

В четверг, 22 декабря, разработчики проекта благоустройства парка имени 300-летия Омска представили видение развития территории. Напомним, создание проекта взяли на себя архитекторы бюро Citymakers. С конца лета они опрашивали местных жителей, советовались с экспертами и на основе этого создали предварительную визуализацию того, что может получиться.
Прежде всего заверяют, что исторический лес в центре парка точно не пострадает. При благоустройстве будут использовать природные материалы. Даже обещают высадить еще деревья. Строительство планируется на пустующих полянах. Все существующие объекты сохранят и построят три новых: физкультурно-оздоровительный комплекс, лесную мастерскую и административное здание. Предлагаются еще детская лесная площадка и лесная площадка для воркаута.
По границам парка, ближе к выходу, расположатся зоны, связанные со всевозможными активностями — спортом, семейным отдыхом и пикниками.
Зона для семейного и детского отдыха, по мнению авторов концепции, должна размещаться вблизи жилого массива на бульваре Архитекторов. Инфраструктура для семейного отдыха представлена небольшими коммерческими объектами: мини-аттракционами, катком, контактным зоопарком и точками общепита.
Спортивную зону планируют формировать вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса, который расположится в западной части парка недалеко от гостиницы «Молодежной». Воркауты хотят разместить на узлах пересечения спортивных и рекреационных маршрутов.
«Я рассматривал концепцию парка с двух точек — спортивно-физкультурной и молодежной направленности, — отметил присутствовавший на обсуждении первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник. — Мы проговаривали, каким хотим видеть парк, и очень много моментов было учтено в этой концепции. Концепция, которую предлагают, насыщена спортивными объектами. Исходящие от физкультурно-оздоровительного комплекса вело- и беговые дорожки, а зимой освещенная лыжня — это то, чего сегодня крайне не хватает. Сегодня наполняемость плоскостных уличных спортивных сооружений колоссальная. Это было очень хорошо подтверждено во время ковидных ограничений: сотни омичей выходили на уличные спортплощадки и там занимались спортом».
В центре запланирована отгороженная природным каркасом зона для спокойного отдыха. Еще один новый объект, который хотят построить в парке — ближе к его главной поляне, — культурно-досуговый центр «Лесная мастерская». Эта зона может быть использована как фестивальная.
По периметру предусмотрены два кольца: большое природное протяженностью 3 км и спортивное — 1 км. На основе существующих создадут сеть дорожек. Их будет несколько видов — основные и второстепенные парковые дорожки, спортивные и велодорожки, а также экотропы и зоны отдыха. Маршруты для неспешных прогулок проложены через самые живописные места парка, например рядом, с прудом. Они свяжут поляны и лесные массивы. Ключевые центры парка свяжет центральная ось.
Также разработчики концепции учли, что в 15 минутах ходьбы находятся девять школ. Они могут быть связаны с парком безопасными велопешеходными маршрутами, сделав его центральным досуговым пространством этого микрорайона. Для этого необходимо установить светофоры при пересечении квартальных улиц перед входами.
Кроме того, в концепции учитывается развитие смежных территорий внутри квартала: реновация зоны гаражей и прокладка проезда вдоль Академии МВД.
«Это будет новый драйвер развития не только Кировского округа, но и всего Омска. Мы уже запланировали строительство дорог и развитие троллейбусной сети на Левобережье. Парк станет продолжением этой работы», — считает первый вице-мэр Евгений Фомин.
Авторы концепции рассчитывают, что после благоустройства парк будет посещать около 10 тысяч человек в сутки. Сейчас концепции еще предстоит пройти через архитектурно-градостроительный совет Омска. Окончательный вариант после доработки покажут весной. И только после этого будет составлена смета.
По предварительным подсчетам, реализация проекта благоустройства обойдется в несколько миллиардов рублей. Возможно, часть средств на это удастся получить в рамках нацпроекта — при условии, что наберется достаточно голосов омичей за благоустройство парка.
Пока деньги нашлись только на разработку проекта. Затраты взяла на себя компания «Эталон», которая сейчас активно застраивает Левый берег.
Подробнее визуализацию того, что предлагают архитекторы из бюро Citymakers, можно посмотреть, открыв прикрепленный ниже файл.