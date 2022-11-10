Сегодня, 10 ноября, состоялось обсуждение предстоящего благоустройства парка 300-летия Омска. Среди прочего у авторов проекта поинтересовались и их видением дальнейшей судьбы Шара, расположенного на площади Бухгольца. Памятник предлагают перенести в парк на Левом берегу.
Руководитель проектов Citymakers Александр Зальцман ответил, что отрицательно относится к такой идее. Конструкция не впишется в концепцию благоустройства.
Напомним, монумент «Держава», ставший в итоге одним из символов Омска, был установлен в 1997 по проекту скульптора Василия Трохимчука. Из-за нехватки средств на настоящий памятник, поставили его макет. Автор так и не дождался момента, когда его детище обретет запланированную форму. А теперь, видимо, и никто из омичей.
В мэрии Городу55 сообщили, что реконструировать Шар нецелесообразно. Памятник предложили перенести в парк 300-летия Омска. Но и там ему не нашлось места.
Кстати, это не первый случай, когда почему-то пришедшийся не по душе памятник пытаются отправить в этот парк на Левом берегу. Ранее такая же история случилась со звездой «Слава Героям» в честь фронтовиков. Авторы реконструкции решили, что она больше не вписывается в облик обновленного бульвара Победы. Но местным жителям тогда удалось отстоять памятник, он по-прежнему стоит на своем месте.