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«Ему здесь не место»: Сделано громкое заявление о Шаре Бухгольца в Омске

10 ноября 10:10
Фото: Город55

Дизайнеры не оценили идею переноса Шара Бухгольца в парк 300-летия Омска

Памятник, простоявший возле Речного вокзала четверть века, решили демонтировать.

Сегодня, 10 ноября, состоялось обсуждение предстоящего благоустройства парка 300-летия Омска. Среди прочего у авторов проекта поинтересовались и их видением дальнейшей судьбы Шара, расположенного на площади Бухгольца. Памятник предлагают перенести в парк на Левом берегу.

Руководитель проектов Citymakers Александр Зальцман ответил, что отрицательно относится к такой идее. Конструкция не впишется в концепцию благоустройства.

Напомним, монумент «Держава», ставший в итоге одним из символов Омска, был установлен в 1997 по проекту скульптора Василия Трохимчука. Из-за нехватки средств на настоящий памятник, поставили его макет. Автор так и не дождался момента, когда его детище обретет запланированную форму. А теперь, видимо, и никто из омичей.

В мэрии Городу55 сообщили, что реконструировать Шар нецелесообразно. Памятник предложили перенести в парк 300-летия Омска. Но и там ему не нашлось места.

Кстати, это не первый случай, когда почему-то пришедшийся не по душе памятник пытаются отправить в этот парк на Левом берегу. Ранее такая же история случилась со звездой «Слава Героям» в честь фронтовиков. Авторы реконструкции решили, что она больше не вписывается в облик обновленного бульвара Победы. Но местным жителям тогда удалось отстоять памятник, он по-прежнему стоит на своем месте.

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#Анна Микула#Общество#Омск
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