Кстати, это не первый случай, когда почему-то пришедшийся не по душе памятник пытаются отправить в этот парк на Левом берегу. Ранее такая же история случилась со звездой «Слава Героям» в честь фронтовиков. Авторы реконструкции решили, что она больше не вписывается в облик обновленного бульвара Победы. Но местным жителям тогда удалось отстоять памятник, он по-прежнему стоит на своем месте.