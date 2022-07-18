«Да, есть такое, — признают сотрудники ресторана. — Но это проблема не наша. Мы бы хотели продавать фри — это и для гостей хорошо, и для нас, соответственно. Но, к сожалению, сейчас нет. Есть картофель по-деревенски. Он тоже вкусный, со специями. Картошка фри появится, когда пройдут все перебои с поставками. Сами ждем, но точной даты нет».