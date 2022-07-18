Омск стал чуть ли не последним из российских городов, где открылся ресторан «Вкусно — и точка». Напомним, почти ровно четыре месяца назад, в середине марта, закрылся работавший на этом месте «Макдоналдс» — как и остальные пять филиалов в городе.
Сотрудников отправили в вынужденные отпуска с сохранением зарплаты. Все это время они провели в подвешенном состоянии, но до последнего надеялись вернуться на свои рабочие места.
И вот в понедельник, 18 июля, это случилось. Город55 отправился на место, чтобы узнать, что там происходит.
«Я работала здесь раньше и вернулась обратно. Мы очень рады, что открылись наконец-то. Название меняется, но любовь остается», — рассказала нам сотрудница по имени Мадина, встречавшая гостей с шариками.
Вообще, искать персонал в новое-старое заведение не пришлось — все оказались верными и дождались возвращения. Команда — практически полностью из тех, кто работает здесь уже очень давно.
Девушки Бахытжан и Сабина, стоящие на выдаче заказов, работают в этом месте 5 и 7 лет соответственно.
«Самое главное, что команда сохранилась», — радуется Сабина.
Но, как и в других ресторанах «Вкусно — и точка», в Омске не обошлось без накладок. В меню пока нет картошки фри. Говорят, из-за перебоев с поставщиками:
«Да, есть такое, — признают сотрудники ресторана. — Но это проблема не наша. Мы бы хотели продавать фри — это и для гостей хорошо, и для нас, соответственно. Но, к сожалению, сейчас нет. Есть картофель по-деревенски. Он тоже вкусный, со специями. Картошка фри появится, когда пройдут все перебои с поставками. Сами ждем, но точной даты нет».
В целом меню выглядит очень похожим на предшественника. Суть осталась прежней, заменили только названия. Маркетологи голову над ними не ломали. Теперь все просто - гамбургер, чизбургер, чикенбургер. Цены, кстати, практически не изменились.
Удивительно, но в меню вместо патриотичной газировки от "Черноголовки", морса и кваса по-прежнему указаны уходящие с рынка "Кола", "Спрайт" и "Фанта".
Внутри заведения интерьер претерпел минимальные изменения. По большому счету они свелись к тому, что везде счистили большую желтую букву M. Для нового фастфуда не успели даже сделать запись, поэтому голос диктора, звучащий в зале, приветствует всех в «Макдоналдсе» и все еще предупреждает о необходимости носить маски.
Несмотря на утро рабочего дня, внутрь заходят все новые посетители, многие поздравляют сотрудников с открытием. Возле электронных терминалов, где можно сделать и самостоятельно оплатить заказ, даже небольшая очередь.
За столиками в зале и на улице пока еще есть свободные места. Много посетителей с детьми. Например, супруги Айжан и Жанар пришли вместе с маленьким сыном Тимуром. Он требовал мороженое.
«Вчера слышали по радио, что открывается. Работаем тут недалеко и живем, поэтому решили зайти. Мы ели сегодня гамбургеры и наггетсы. Особой разницы с „Макдоналдсом“ нет. Было вкусно», — говорит Айжан.
София и Азамат говорят, что очень ждали открытия именно этого ресторана, поэтому пришли почти первыми:
«Все другие рестораны фастфуда — совсем не то, — считает София. — По вкусу вроде бы одинаково с „Макдоналдсом“. Пишут, что в других городах кто-то находил булочки с плесенью. У нас пока все нормально, все свежее».
Также в СМИ появлялись истории, что во «Вкусно — и точка» в других городах почему-то запрещают фотографировать. Но в Омске мы спокойно снимали фото и видео, сотрудники были настроены благожелательно и даже с удовольствием позировали.
Будем надеяться, что вопрос с работой для них хотя бы сейчас закрыт и менять ее они смогут только по собственному желанию, а не из-за необходимости.