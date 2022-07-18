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«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»

«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»

Вчера, 16:14
Фото: Город55
В меню ресторана временно внесли корректировки, а вот интерьеры остались почти неизменными.

Омск стал чуть ли не последним из российских городов, где открылся ресторан «Вкусно — и точка». Напомним, почти ровно четыре месяца назад, в середине марта, закрылся работавший на этом месте «Макдоналдс» — как и остальные пять филиалов в городе.

Сотрудников отправили в вынужденные отпуска с сохранением зарплаты. Все это время они провели в подвешенном состоянии, но до последнего надеялись вернуться на свои рабочие места.

И вот в понедельник, 18 июля, это случилось. Город55 отправился на место, чтобы узнать, что там происходит.

«Я работала здесь раньше и вернулась обратно. Мы очень рады, что открылись наконец-то. Название меняется, но любовь остается», — рассказала нам сотрудница по имени Мадина, встречавшая гостей с шариками.

В зале еще достаточно много свободных мест.В зале еще достаточно много свободных мест.
У терминалов оплаты небольшая очередь.У терминалов оплаты небольшая очередь.
Картошка фри есть на светящемся табло, но на самом деле ее нет в меню.Картошка фри есть на светящемся табло, но на самом деле ее нет в меню.
Несмотря на хорошую погоду есть на улице пока никто не хочет.Несмотря на хорошую погоду есть на улице пока никто не хочет.
В зале еще достаточно много свободных мест.
Фото: 1MI

Вообще, искать персонал в новое-старое заведение не пришлось — все оказались верными и дождались возвращения. Команда — практически полностью из тех, кто работает здесь уже очень давно.

Девушки Бахытжан и Сабина, стоящие на выдаче заказов, работают в этом месте 5 и 7 лет соответственно.

«Самое главное, что команда сохранилась», — радуется Сабина.

Но, как и в других ресторанах «Вкусно — и точка», в Омске не обошлось без накладок. В меню пока нет картошки фри. Говорят, из-за перебоев с поставщиками:

«Да, есть такое, — признают сотрудники ресторана. — Но это проблема не наша. Мы бы хотели продавать фри — это и для гостей хорошо, и для нас, соответственно. Но, к сожалению, сейчас нет. Есть картофель по-деревенски. Он тоже вкусный, со специями. Картошка фри появится, когда пройдут все перебои с поставками. Сами ждем, но точной даты нет».

В целом меню выглядит очень похожим на предшественника. Суть осталась прежней, заменили только названия. Маркетологи голову над ними не ломали. Теперь все просто - гамбургер, чизбургер, чикенбургер. Цены, кстати, практически не изменились.

Удивительно, но в меню вместо патриотичной газировки от "Черноголовки", морса и кваса по-прежнему указаны уходящие с рынка "Кола", "Спрайт" и "Фанта". 

Фото: скриншот с сайте "Вкусно и точка"

Внутри заведения интерьер претерпел минимальные изменения. По большому счету они свелись к тому, что везде счистили большую желтую букву M. Для нового фастфуда не успели даже сделать запись, поэтому голос диктора, звучащий в зале, приветствует всех в «Макдоналдсе» и все еще предупреждает о необходимости носить маски.

Несмотря на утро рабочего дня, внутрь заходят все новые посетители, многие поздравляют сотрудников с открытием. Возле электронных терминалов, где можно сделать и самостоятельно оплатить заказ, даже небольшая очередь.

За столиками в зале и на улице пока еще есть свободные места. Много посетителей с детьми. Например, супруги Айжан и Жанар пришли вместе с маленьким сыном Тимуром. Он требовал мороженое.

«Вчера слышали по радио, что открывается. Работаем тут недалеко и живем, поэтому решили зайти. Мы ели сегодня гамбургеры и наггетсы. Особой разницы с „Макдоналдсом“ нет. Было вкусно», — говорит Айжан.

София и Азамат говорят, что очень ждали открытия именно этого ресторана, поэтому пришли почти первыми:

«Все другие рестораны фастфуда — совсем не то, — считает София. — По вкусу вроде бы одинаково с „Макдоналдсом“. Пишут, что в других городах кто-то находил булочки с плесенью. У нас пока все нормально, все свежее».

Также в СМИ появлялись истории, что во «Вкусно — и точка» в других городах почему-то запрещают фотографировать. Но в Омске мы спокойно снимали фото и видео, сотрудники были настроены благожелательно и даже с удовольствием позировали.

Будем надеяться, что вопрос с работой для них хотя бы сейчас закрыт и менять ее они смогут только по собственному желанию, а не из-за необходимости.

Первым гостям сегодня дарили шарики.
Фото: 1MI
Закончились продукты. В Омске закрылись все филиалы «Макдоналдса»
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#Общество#Анна Микула#Видео
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