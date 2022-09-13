Со дня самого страшного за всю историю Называевска пожара прошло четыре месяца. Тогда огонь почти полностью уничтожил сразу шесть улиц, 127 семей остались без крова над головой. Все произошло в разгар дня и люди были на работе, пока горели их дома. Только по этой счастливой случайности ЧП обошлось без погибших.
Город55 отправился в Называевск, чтобы узнать, как он восстанавливается после тех страшных событий.
Начинаем с той самой трансформаторной будки возле дома престарелых на улице 1-й Железнодорожной, откуда начались те драматические события. Искра от электрического провода попала в заросли сухого камыша, который вспыхнул моментально. В считанные минуты огонь перекинулся на жилые дома. По словам очевидцев, пламя с одного конца улицы до другого добиралось за 5-7 минут.
Место находится в нескольких минутах ходьбы от ж/д-вокзала и почти совсем рядом с путями. Коробку трансформатора и сгоревший столб, судя по всему, заменили на новые. А вот причину пожара так и не устранили. Вокруг колышется целое поле камыша.
«Ни разу так и не косили. Вот выгорел в мае, не было. А за лето снова вырос. В конце сентября высохнет, будет опять опасно», — говорит хозяин одного из двух стоящих на краю камышового моря домов, которые в прошлый раз успели отбить у огня.
Видно, что где-то возле построек люди сами пытались выкосить хотя бы небольшие полосы среди зарослей. Но почти повсеместно настоящие джунгли: где-то камыш по пояс, где-то — выше человеческого роста.
Идем дальше. В воздухе отчетливый запах гари. Местные говорят, он до сих пор не выветрился и становится особенно сильным после дождя. Улицы Чкалова и Копотилова уничтожены почти полностью. Они буквально вымерли. Кое-где стоят открытые ворота, через которые виднеются остовы фундаментов и печных труб. Вокруг — ни одного строящегося дома. На месте полуразобранных руин — теперь все тот же вездесущий камыш и бурьян из сорняков, среди которых одиноко стоят мертвые обгоревшие деревья.
«Раньше, когда тут жили люди, сами заказывали, чтобы им косили. Теперь никому ничего не надо. При этом есть желающие косить, но от администрации заказов не поступает», — рассказывает местный житель Сергей Стадник. Они с женой разбирают то, что осталось от сгоревших домов. Впрочем, почти все ценное уже давно забрали сами хозяева.
Из 127 погорельцев только двое решили строить дома на месте пепелища. Один из них по имени Виктор уже завез стройматериалы и начал. Но приехала комиссия и запретила ему это делать. Как выяснилось, земля под бывшим домом по закону больше погорельцу не принадлежит. Чтобы возвести жилье на прежнем месте, надо пройти 9 кругов бюрократического ада.
Дело в том, что люди, которые получили от государства выплаты по 239-му Постановлению Правительства РФ, по закону обязаны передать землю под своим бывшим домом государству. И уже после оформления всех документов, человек может обратиться в муниципалитет, чтобы получить ее обратно. Процесс этот очень долгий. Многие из сгоревших участков не были размежеваны. Сначала их границы должен определить кадастровый инженер. Только потом можно оформлять документы. А без права собственности на землю бывший владелец не может получить разрешения на строительство. Процесс этот может затянуться еще на месяцы. Тем временем уже наступил сентябрь, не за горами зима. Поэтому почти все погорельцы отказались от мысли восстановить жилье на прежнем месте.
Еще один Виктор — его дом напротив — все лето с супругой и сыном прожил в гараже. Это единственное, что осталось от их большого нового двухэтажного дома. Под параметры компенсации по 239-му Постановлению, по которому выплачивают 67 тысяч рублей за каждый квадратный метр утраченной жилплощади, они не попали.
«У жены нашли долю в несколько метров в доме матери в деревне, — рассказывает Виктор. — Из-за этого решили, что у нас есть второе жилье. Получили выплату только по губернаторскому указу № 91. Вот мой дом сгорел и у соседки халупа, а мы получили одинаковые выплаты. Я его своими руками построил всего три года назад. Теперь остались только воспоминания. На те деньги, которые мы получили, смогли купить только старый дом на окраине Омска. Жена с сыном сейчас там. А я пока живу здесь — у меня работа. Найду ли я ее в Омске, вопрос. Мне очень жаль уезжать из Называевска, я живу тут всю жизнь. И работаю в ДРСУ машинистом экскаватора с 1994 года — как из армии пришел. Даже на доску почету меня повесили. 1 мая повесили, а 6-го мы сгорели…».
Андрей Тарасов лишился сразу двух домов, но в компенсации за утраченное жилье, по словам мужчины, ему отказали:
«Один дом принадлежал моему отцу, который умер в 2009 году, а я так и не оформил его на себя. Начал на том же участке строить другой, — объясняет Андрей Александрович. — Все согрело за семь минут. А сейчас выяснилось, что даже земля там не принадлежит — она в аренде у церкви, как выяснилось. Мне сказали: „Сможете переоформить через 49 лет на себя“. Мне уже под 60, я столько не проживу. Посоветовали обратиться в суд, сейчас вот жду решения. Живу в доме своей сожительницы. Поссоримся с ней — пойду на улицу. В одном из домов, которые сгорели, жили ее родители. Теперь мы вынуждены снимать для них жилье».
Как рассказал Городу55 и. о. главы Называевска Евгений Мальцев, сейчас таких случаев, когда дом не был оформлен в собственность и сейчас числится нежилым помещением, 15. По двум искам уже вынесены положительные решения суда, погорельцы уже смогут получить компенсацию. Остальные еще продолжают рассматривать. Другие погорельцы уже получили выплаты. Две семьи переехали в Омск, еще пять — в другие районы области. Но большинство купили готовое жилье в Называевске — важно было успеть заселиться хоть куда-то до зимы.
«Очень долго не выплачивали компенсацию на жилье, — говорит еще одна жительница Называевска Зоя Нефедова. — Я три месяца ходила в местную администрацию, как на работу. Говорю: „Вы понимаете, мне жить негде!“. Они просят потерпеть — то пять дней, то еще неделю. Пока вот Виктория (Абрамченко, зампред Правительства РФ. — Прим. авт.) не приехала, не зашевелились. Только недавно выдали деньги, ну и еще 60 тысяч дали как подъемные для погорельца. Очень для меня это все долго и мучительно вышло».
Зое Михайловне 65 лет. 41 из них она прожила в Называевске. А потом лишилась всего. Она — одна из тех, кто очень сильно пострадал на пожаре. У нее обгорели руки, спина и шея. Пенсионерка кинулась в горящий дом, чтобы спасти хоть кого-то из своих животных. Если бы не сосед, который силой вытащил ее из огня, наверное, погибла бы.
«Воды не было, только одна фляга стояла. Ну я и побежала во двор, как была. А что делать? Прямо на мне загорелась одежда. Приехала скорая, а я все рвалась в дом. Ночью в больнице проснулась — у меня вся подушка в крови, такие сильные ожоги были. Две недели в больнице пролежала, не долечилась. Руки до сих пор заживают. А когда был пожар, даже не почувствовала ничего, такой стресс пережила. 20 свиней, теленок, гуси, собаки, кошки. Все сгорели заживо, — начинает плакать пожилая женщина. — А дом был какой! Весь обшитый, внутри все сделано, у меня зять — золотые руки. Мебель новую недавно только купили. Пристройка была хорошая, баня сосновая. Ничего не осталось. Дом был такой, что только металла с него осталось на 90 тысяч».
Мы застали Зою Михайловну как раз за переездом в новый дом. Она руководила погрузкой своего немудреного скарба в грузовую «Газель». Все лето пожилая женщина ютилась в маленькой избе вместе со взрослыми дочерью и сыном. Говорит, новый дом неплохой, можно привыкнуть. Раньше была печь, а теперь даже с газом. Но за него попросили три миллиона рублей. Кроме компенсации пришлось отдать за новое жилье вообще все сбережения. По пути мы с ней заезжаем на пепелище прежнего дома, где прошла почти вся жизнь женщины.
«Смотрите, какой у меня большой огород был! А земля какая мягкая, ноги проваливаются даже. Все стоит, зарастает, — начинает рыдать Зоя Михайловна. — Я хотела здесь хотя бы цветы посадить. Говорят, что нельзя. В БТИ мне сказали: „Кто же тебе плодородную землю отдаст!“. Так это я ее плодородной сделала, я ее 40 лет удобряла, ухаживала за ней! Мы с мужем ее покупали, насколько я помню. Платили налоги все это время. А теперь я здесь не хозяйка!».
Как пояснил Городу55 и. о. мэра Называевска Евгений Мальцев, погорельцы действительно не имеют сейчас никаких прав на свои бывшие участки. Дело в том, что, получая компенсацию, они должны подписать документ, в котором отказываются от земли под бывшим домом и передают ее государству. Более того, они должны отдать расчищенный участок. Пожилым, как Зоя Михайловна, обещают помочь. Остальные должны приводить пепелища в порядок это за свой счет. Вывезти весь мусор после пожара в Называевске стоит около 3-4 тысяч рублей.
«Этот процесс сейчас сильно затянулся. Земельные участки еще принадлежат жителям, погорельцам. Они написали намерение о передаче, а официально юридически это никак не закреплено. Участник не оформлены на муниципалитет. Мы там даже не можем косить траву, потому что нельзя просто так зайти на чужой земельный участок», — пояснил Евгений Мальцев
Только после постановки на кадастровый учет и соблюдения всех формальностей муниципалитет может вернуть участок под сгоревшим домом прежнему владельцу в качестве меры дополнительной поддержки. Только вот будут ли желающие получить землю после того, как уже купили жилье в другом месте — большой вопрос.
И это в свою очередь создает новую проблему. На месте сгоревших домов, за приусадебными участками вокруг которых следили владельцы, появились целые улицы заброшенных пустырей. Теперь деньги на их содержание придется тратить муниципалитету, у которого не было средств на покос травы и на меньшей территории.
Именно за это в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса возбудили дело о превышении должностных полномочий, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет колонии. На время следствия Виктор Владимирович заключен под домашний арест.
Исполняющий его обязанности заместитель Евгения Мальцев явно не хочет последовать на скамью подсудимых вслед за начальником. Вот, как он объясняет ситуацию с некошеным камышом, которым снова зарос почти весь Называевск.
«Своими силами все, что можно, делаем, — рассказал Городу55 Евгений Мальцев. — Но, сами понимаете, бюджет скудный, таких средств просто нет. Собственные доходы Называевска за год — примерно 25-27 млн рублей в зависимости от сбора всех налогов. У нас все полностью расписано — содержание дорог, освещение, возмещение за талоны на баню и пассажирские перевозки. Денег, по большому счету, нет. Нам обещали субсидии из области, но пока не дали».
Начальник управления по строительству, муниципальному имуществу и закупкам администрации Называевского района Александр Крысальный пояснил, что после пожара приезжала специальная комиссия. По ее подсчетам на обеспечение пожарной безопасности необходимо порядка 3,5 млн рублей. На эти средства получился отрезать Называевск от болот, которые примыкают к нему в трех местах. Планируется прокопать там ров. Воду из него можно использовать для тушения пожара в случае необходимости. Извлеченную землю хотят превратить в вал, который в свою очередь можно сделать технической дорогой, по которой сможет ехать техника. Также нужны средства на обновление специальной минерализованной полосы вокруг Называевска, которая по требованиям должна быть не менее 10 метров в ширину. Осенью там необходимо убрать сухую листву, которая тоже хорошо горит.
Кроме того, Называевску необходима специальная техника, которая может идти по болоту. Сейчас уничтожать камыш в этих местах можно только зимой, когда почва и вода сильно замерзнут. До заморозков тракторы там проваливаются. Вопрос о выделении денег на это планируют поднять на очередном заседании по ЧС, которое состоится через 1,5 недели.
В самом же городе косить траву сейчас экономически нецелесообразно, считает чиновник:
«Позиция, что камыш не очень косится, — спорная. Все лето шла работа по выкосу сорной растительности, — заверяет Александр Крысальный. — Наверное, это не так бросается в глаза. Но, если заехать в центральную часть Называевска, там сегодня нет таких сплошных массивов камыша. Есть участки в основном на окраинах, которые примыкают непосредственно к болотам. Другое дело, что камыш успевает за лето вырасти несколько раз. Последнее сплошное выкашивание, на тех территориях, с которых пошел пожар и которые потенциально опасные, было 1 июля — когда мы готовились к приезду Виктории Валерьевны Абрамченко (зампред правительства РФ. — Прим. авт.). Сейчас камыш там стоит уже метра 1,5 высотой — а то и выше. Работа по выкашиванию проводится в рамках тех средств, которыми располагает бюджет города Называевска. Изучив биологию этого растения, мы пришли к выводу, что наиболее эффективно срезать его, когда уже стоит морозная погода. Извлеченная из почвы корневая система начинает вымерзать, и тогда значительный процент камыша погибает. В противном случае он растет еще гуще и получается такая борьба с ветряными мельницами. Поставили себе в план — скосить сухую траву весной».
Остается надеяться, что до этого момента камыш проявит сознательность и не загорится снова.
Комментарий пресс-службы правительства Омской области:
«Из бюджета Называевского района выделено около 500 тысяч рублей на установку гидрантов и около 80 тысяч рублей на обновление минерализованных полос вокруг Называевска.
Администрация Называевского района запросила 3.5 млн рублей на поддержание благоустройства, в данный момент это предложение находится на рассмотрении кабмина. По информации Называевского района, в середине сентября состоится районный комитет по чрезвычайным ситуациям, где будет принято решение о дополнительном выделении средств поселениям на обновление минеральных полос и борьбу с сорной растительностью.
Также сейчас рассматривается возможность приобретения техники по борьбе с сорной растительностью в болотистой местности за счет средств областного бюджета в будущем году.
Что касается получения противопожарной техники: МЧС России по Омской области усиливается в этом году 11 новыми машинами на базе «Урал», перераспределение по районам находится в стадии проектирования. Эти машины будут усиливать пожарные части, которые обслуживают наиболее рисковые территории».