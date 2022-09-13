Дело в том, что люди, которые получили от государства выплаты по 239-му Постановлению Правительства РФ, по закону обязаны передать землю под своим бывшим домом государству. И уже после оформления всех документов, человек может обратиться в муниципалитет, чтобы получить ее обратно. Процесс этот очень долгий. Многие из сгоревших участков не были размежеваны. Сначала их границы должен определить кадастровый инженер. Только потом можно оформлять документы. А без права собственности на землю бывший владелец не может получить разрешения на строительство. Процесс этот может затянуться еще на месяцы. Тем временем уже наступил сентябрь, не за горами зима. Поэтому почти все погорельцы отказались от мысли восстановить жилье на прежнем месте.