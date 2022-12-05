Сначала указанных нарушений не нашли при рассмотрении дела в Куйбышевском районном суде. Позицию коллег поддержали в Омском областном суде. И вот сейчас опротестовать это решение не удалось и в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово.