Группа омичей во главе с омским экологом Сергеем Костаревым, выступающая против разделения существующей территории Дендросада на две части, проиграла еще один суд. В этот раз — в кассации.
Инициаторы обращения ссылались на нарушения правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, требований к материалам оценки, на основании которых проведена увеличить негативное воздействие на сложившуюся экосистему в особо охраняемой природной территории. Этот факт нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.
Сначала указанных нарушений не нашли при рассмотрении дела в Куйбышевском районном суде. Позицию коллег поддержали в Омском областном суде. И вот сейчас опротестовать это решение не удалось и в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово.
«Я еще не получил решение суда. Пока сложно комментировать, надо почитать внимательно, — прокомментировал ситуацию Городу55 Сергей Костарев. — Мы и не сильно-то надеялись. Система нашего разбирательства в суде работает в пользу административного ресурса. Тем более не было никакой технической возможности присутствовать в Кемерово. Видеосвязь даже не предлагалась. Это чисто бумажная работа. Отзывы, которые туда направлялись и которые мы опротестовываем, были просто повторены. И решение продублировано. Сейчас будем искать возможность двигаться еще дальше. Остался Верховный суд. Ну, а дальше — уже некуда. Будем отстаивать сторону омичей, которые хотят, чтобы природа сохранялась, а город осваивал пустыри».
Напомним, на землях между двумя участками Дендросада планируется возвести термальный центр. Для этого необходимо снять с этого участка существующий статус.