Запуск новой транспортной сети в Омске снова перенесли

Однако высокие технологии пока тоже, видимо, не справляются. Во время сегодняшнего отчета перед депутатами горсовета глава дептранспорта Омска снова заявил, что собранных данных все еще недостаточно. По этой причине запуск транспортной сети переносится на 2024 год.