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Запуск новой транспортной сети в Омске снова перенесли

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Об этом сегодня рассказал глава дептранспорта Омска Вадим Кормилец.

Запуск новой транспортной сети в Омске в очередной раз переносится. Напомним, она должна была заработать ровно год назад — в декабре 2021 года. Но запуск перенесли сначала на весну, потом на осень 2022-го.

Тогда бывший еще и. о. главы департамента Кормилец пояснял в интервью Городу55, что все дело в неправильном сборе данных. Раньше это делали по старинке — считали людей на остановках. Данные были приблизительные.

Потом решили делать это иначе, современным способом. Теперь вся информация стекается из двух источников — автоматизированной системы оплаты и системы «АСУ-навигация».

Однако высокие технологии пока тоже, видимо, не справляются. Во время сегодняшнего отчета перед депутатами горсовета глава дептранспорта Омска снова заявил, что собранных данных все еще недостаточно. По этой причине запуск транспортной сети переносится на 2024 год.

#Анна Микула#Город#Новости#Омская область#Транспорт#Транспортная сеть
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