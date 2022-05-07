«Я 69 лет такого не видела». Как горела омская Новоалександровка

Пятница, 5 мая, впереди очередные длинные выходные, но жизнь в омском поселке Новоалександровка в одночасье разделилась на до и после.
Эмоции
«Где-то около двух часов дня весь этот кошмар и начался. За деревней есть озеро, там и загорелся камыш, а тут еще и этот бешенный ветер подул. И все: один за одним начали гореть дома», — рассказывает житель Новоалександровки.
Местные и их родственники стали обрывать телефоны регионального МЧС, мол, горим, помогите, но помощь, по их словам, подоспела не сразу.
«У меня родители там, и дочка у них сейчас, вот она и позвонила: „Мама, все горит!“ Я начала звонить в наше МЧС, а там: то едем, то не едем. В общем, по словам мамы, первая „пожарка“ приехала только через 40 минут. Приехали и начали траву за деревней поливать, а там уже и дома взялись огнем», — негодует жительница микрорайона Людмила.
По словам местных, спасатели не переключились на поселок, пока мужики с лопатами едва не стали кидаться на них.
«Папа и соседи с лопатами бегали, дома спасали, а они траву тушили. Нам повезло, поскольку траву рядом с домом всегда выкашиваем, а вот соседи нет. Рядом семья молодая жила, недавно построились. Женщина из дома босиком с ребенком выбежала. И все: не осталось ничего», — на эмоциях рассказывает Людмила.
Местные в один голос говорят и о причинах этого апокалипсиса: сварка.
«Там у озера, чуть дальше, завод есть. Там несколько дней то ли резали, то ли сваривали какие-то трубы. Вот от них и загорелись камыши. Убил бы! У меня тут мама живет, завтра найму трактор и все перепахаю!» — уверяет бывший житель Новоалександровки.
Официально причины пожара выясняют сотрудники МЧС.
Реальность
На месте корреспондент Города55 оказался после пяти часов дня: Новоалександровка — это поселок в одну улицу длиной более двух километров. Горело примерно в средине.
Идем. Один дом, второй… пятый — точнее все, что от них осталось: груда обугленных и горящих головешек и печки. Мимо бегут, идут люди в саже, в дыму.
Пытаюсь говорить с местными жителями: реакция от «как дам сейчас лопатой» до слез и истерик.
«Мама тут жила, я в этом доме родился и вырос. Сейчас до слез. Сгорело все, недавно только газ подвели. Но не брошу: буду строиться здесь же, это моя земля, память и родина», – сдерживая слезы, рассказывает Городу55 житель Новоалександровки.
Двигаемся дальше и удивляемся: огонь спалил добротные, кирпичные дома, но при этом у соседей, живущих в более старых жилищах, не пострадали даже заборы.
«Огонь как-то выборочно шел: то там, то там, но в основном дома горели из-за шифера: он трескался и разлетался, вот и начинали новые дома гореть», — поясняет один из местных жителей.
Узнаем про погибших и пострадавших. Подходим к спасателям, которые «держат» этот огонь.
«Пламя просто перескочило через деревню и пошло в сторону Харино и Берегового. Ветер сильный, мешает, так что мы тут, скорее всего, на всю ночь. По пострадавшим не скажу, но погибший есть», — сообщает один из спасателей.
Заходим во двор, точнее в то, что от него осталось. Дотла сгоревший дом, гараж, машина и обгоревшее тело рядом.
«Он выпивший был, как загорелось, сосед к нему побежал, но тот его только оттолкнул и сгорел», — рассказывают соседи погибшего.
И еще, и еще дым, гарь, огонь и странное солнце…
Уезжая, услышали такое: «Спасибо, что не только снимаете, но и разговариваете с нами, сейчас это очень нужно».
Цифры
По данным омского ГУ МЧС, в Новоалександровке горело 20 строений и трава. Строения на площади 1300 кв.м, трава — 1800 кв. м. Администрация Советского округа эвакуировала 105 человек. Им предложили разместиться во временном пункте, но практически все решили ночевать у родственников и знакомых.
В 19:23 вечера огонь был локализован на площади 3400 кв.м (20 строений) и 20 га травы.
На место ЧП выехал мэр Омска Сергей Шелест, была создана рабочая группа по помощи пострадавшим. По словам Шелеста, в поселке сгорел 21 дом, без крова остались 46 человек, в том числе восемь детей. Сегодня, 7 мая, в КТОС соседней Новониколаевке начнется прием жителей. Будут определены первоочередные потребности и погорельцам начнут оказывать помощь.