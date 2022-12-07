Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной

В Омске презентовали концепцию благоустройства набережной Иртыша от улицы Таубе до Юбилейного моста. За основу взяли дизайн-проект, созданный еще в 2017 году КБ «Стрелка» и омским АА «Рим» по заказу ДОМ.РФ.
Благоустройство этого участка планируется в рамках создания 15-километровой набережной, которая, по мысли предложившего эту идею губернатора, соединит практически весь город с севера на юг. Однако в этом году участок набережной Тухачевского не получил финансирование — в 2023 году будет реализован другой проект — сквер имени Казанника. В 2023 году будет реализован другой проект — сквер имени Казанника.
В мае следующего года территорию снова представят на голосование омичам. И, если поддержка будет достаточной, есть шанс, что проект войдет в одну из муниципальных программ и будет реализован. Центр города могут начать преображать в 2024 году.
Но для реализации на основе концепции должна быть разработана проектная документация. Генпроектировщиком выступает «К5 инжиниринг», а заказчиком проектной документации — АО «Основа холдинг». Материалы обоснования разработаны в июле–октябре 2022 года. Техзадание подготовили в департаменте архитектуры и городского хозяйства и согласовали с УДХиБ Омска.
«Разработчик архитектурной группы — Ефим Фрейдин, консультанты — Олег Фрейдин, Андрей Сергеев, визуализатор — Алексей Крутьков. Далее коллектив будет усилен инженерами. Материалы обоснования разработаны в июле–октябре 2022 года. Уже прошел совет Союза архитекторов, концепцию обсудили с представителями департаментов горадминистрации. Второй этап — открытая презентация. После нее начнется разработка проектно-сметной документации», — рассказал собравшимся архитектор проекта Ефим Фрейдин.
В целом дизайн-проект ключевых общественных пространств Омска в 2017 году был разработан на большую территорию и включал также обозначение крепостного вала в районе площади у Тобольских ворот, сквер и пляж возле стадиона «Динамо» и благоустройство улицы Интернациональной. В 2022 разрабатывается документация для фрагмента этого большого дизайн-проекта, это его первая часть. Для этого старую концепцию немного пересмотрели.
И в старый, и в новый дизайн-проект набережной включены вело- и пешеходный транзит по Воскресенскому скверу, площадка перед объектами ТЭЦ 1914–1921 годов постройки, площадь перед восстановленными в 2010 году Иртышскими воротами.
Территория в обоих вариантах дизайн-проекта разделена на четыре общественных пространства:
В концепцию 2017 года внесли некоторые корректировки — перенесли дополнительный спуск к Иртышу у Воскресенского собора ближе к существующему, добавили детскую площадку между спусками. Немного перенесли павильон, в котором предусмотрели кассы, прокат, буфет и — что важно — общественный туалет. В районе существующего спуска запланирован пирс для рыбаков. Пешеходов и велосипедистов предлагают разделить, чтобы они больше не мешали друг другу. В частности, велотрассу планируют перенести на существующую аллею, ведущую к Органному залу. На перепадах между аллеями ТЭЦ и водозаборника запланированы террасы. а берегу на может появиться амфитеатр.
Разработчики проекта рассчитывают, что в створе улицы Достоевского появятся видовые площадки с акцентированием вала и рва. При этом полностью его восстанавливать не собираются.
«Были самые неординарные предложения. Например, в зимнее время изготавливать его из снега. Но летом же он растает. Мы предложили очень простое и бюджетное решение, — поделился соображениями один из пришедших на обсуждение дизайн-проекта Павел Веревкин. — Протяженность вала достаточно значительная, до ТЭЦ-1. Понятно, что мы его никак не возродим. Сейчас есть новые технологии — прозрачные трубки, светодиодные ленты. В натуральную величину по всей протяженности можно сделать контур этого вала, через который смогут проезжать велосипедисты и проходить пешеходы. Кроме вала в крепости различные объекты, которые сейчас утрачены, — соляные погреба, денежные кладовые и так далее. Их тоже можно в масштабе 1:1 из этих светодиодных трубок изготовить».
Ефим Фрейдин рассказал, на каком участке предлагается восстановить вал:
«Мы восстанавливаем фрагмент вала только около ворот, а дальше мы показываем его в объеме озеленения. Это яблони и ивы высотой 3-4 метра, которые показывают высоту вала. От ворот 9-метровый участок вала будет идти до велодорожки».
Другие участники обсуждений считают, что имеет смысл придать территории больше именно омского колорита и отсылок к истории города:
«Земляной вал — по сути большой транзитный путь, который является центром города, — считает одна из участниц обсуждений. — Будет восстановлен фрагмент земляного вала в виде пирамиды рядом с воротами, и человек из другого города не поймет, что это такое, что здесь ценного, какая историческая часть. Любую набережную в любом городе можно сделать так же. Нет какой-то изюминки, которая бы цепляла и подчеркивала особенность Омска. Деревья не заменят исторической постройки в том виде, которая была изначально. То, что олицетворяло город-крепость. Нельзя ли полностью восстановить земляной вал в этом месте?»
Ефим Фрейдин объяснил, что, например, в районе бассейна «Пингвин» это сделать невозможно. Рассматривался вариант с перголой, имитирующей контуры вала. Однако тогда придется приблизиться к зданию ближе чем на 3 метра и загородить единственный вход в бассейн. Поэтому это предложение в итоге было отклонено.
Основной акцент будет сделан на восстановлении вала в районе Тобольских ворот, имеющих историческую ценность. А возле «новостроя» — Иртышских ворот, воспроизведенных в 2010 году, — будет просто обозначен контур вала. Там же может появиться видовая площадка в виде кольца.
«Тобольские ворота — аутентичные, — пояснил Ефим Фрейдин. — Они построены в 1780-е годы в неоклассическом стиле. Сохраненные, реконструированные на определенную эпоху в более барочном стиле. В концепции 2017 года фрагмент вала показан полностью с полубастионом, с углом, с пропуском пешеходов и велосипедистов. Одна из особенностей набережной — это серьезный велопешеходный транзит. И восстановление вала наталкивается на функциональную проблему: как мы будем этот транзит пропускать. А он у нас сейчас идет от парка „Зеленый остров“ до Речного порта. Это велосипедное, прогулочное и спортивное движение. Возможность использования для спортивных мероприятий, таких как Сибирский международный марафон».
В рамках благоустройства склон собираются укрепить. На нем должна появиться сеть тропинок. Там же хотят высадить сразу несколько видов ив — ломкую, швейцарскую гельветику, пурпурную нану, шаровидный карлик, волчниковую и козью.
В целом на территории набережной обещают максимально сохранить уже существующие деревья и добавить новые.
В Воскресенском сквере, по мнению авторов концепции благоустройства, необходимо лишь ухаживать за существующими посадками. Возможно добавить кустарники возле Серафимо-Алексеевской часовни, чтобы защитить склон.
Вблизи ТЭЦ предлагается высадить кленовую аллею. Она будет акцентировать начало прибрежного бульвара по улице Тухачевского и разделять пешеходную зону на две аллеи — верхнюю и нижнюю.
Возле апарт-отеля с помощью кустарника — кизильника и дерена — могут быть воспроизведены контуры крепостного вала. Вблизи террасы возле ресторана может появиться яблоневый сад. Территорию планируют озеленить тремя видами яблонь — роялти, Недзведского и Шейдекера. Береговая полоса будет дополнена цветущим кустарником — миндалем, вейгелой, рододендроном.
Третий блок — обзорная площадка на слиянии двух рек. Для защиты от солнца и ветра тут предлагают высадить ивы. Контур вала будет подчеркнут живой изгородью с возможностью стрижки. Склон также хотят укрепить ивами.
Среди прочего участников общественного обсуждения дизайн-проекта интересовало, будет ли сохранено старое бетонное ограждение Воскресенского сквера.
«Эта ограда была сделана в тот период, когда отсюда уходили корабли в экспедицию на север. Это идентичность места, которую стоит сохранить. Она показывает один из слоев истории Омска. У нас в городе не так много мест, где мы можем показать, что у нас есть из XVIII, XIX и XX веков», — поделилась мнением главный архитектор Омской области Наталья Старченкова.
Ефим Фрейдин рассказал, что это рустованное ограждение — пример неоклассической вертикальной подпорной стенки в Омске. Вероятно, он нигде больше не сохранился.
«Мы его внимательно рассмотрели, — сказал Ефим Фрейдин. — У него не очень хорошее состояние: какие-то секции были перевернуты, какие-то заменены уже, а некоторые просто развалились от времени и воздействия осадков. Если счистить краску и убрать торчащую арматуру, то можно обнаружить, что у него есть колонки со своим чертежом. Довольно сложные перила, внутрь которых мы встроим освещение. И довольно сложная вырезка. Это интересно с точки зрения ремесленной работы с бетоном. Надеюсь, будет возможность ее воспроизвести в том материале, в котором она была сделана».
Подробнее с обновленной концепцией можно ознакомиться, открыв файл, прикрепленный ниже.