Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной

В концепцию 2017 года внесли некоторые корректировки — перенесли дополнительный спуск к Иртышу у Воскресенского собора ближе к существующему, добавили детскую площадку между спусками. Немного перенесли павильон, в котором предусмотрели кассы, прокат, буфет и — что важно — общественный туалет. В районе существующего спуска запланирован пирс для рыбаков. Пешеходов и велосипедистов предлагают разделить, чтобы они больше не мешали друг другу. В частности, велотрассу планируют перенести на существующую аллею, ведущую к Органному залу. На перепадах между аллеями ТЭЦ и водозаборника запланированы террасы. а берегу на может появиться амфитеатр.