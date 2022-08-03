«По информации Нижне-Обского филиала ФГБУ „Главрыбвод“, 28 июля в природных водах рек Иртыша и Тары на территории Новосибирской области было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации фенола. Информация об этом направлена министерством в администрации Муромцевского, Тарского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области для учета при организации водоснабжения населения. 29 июля ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ проведены исследования проб воды реки Тары. По их результатам высоких и экстремально высоких концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано. По данным Обь-Иртышского УГМС, причиной превышения ПДК фенола стал недавно прошедший ливень, а также природные факторы — продукты жизнедеятельности растительного и животного мира водных объектов», — прокомментировали ситуацию Городу55 в пресс-службе областного минприроды.