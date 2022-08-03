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В омском минприроды рассказали, попал ли фенол в водопровод

В омском минприроды рассказали, попал ли фенол в водопровод

Вчера, 19:02
Фото: 1MI
Ранее предупреждение о такой вероятности поступило из Тюменской области.

28 июля в Иртыше в Тюменской области и в Таре в Новосибирской области обнаружили значительное превышение фенола. Специалисты соседнего региона сразу же сообщили об этом минприроды Омской области. Ведомство в свою очередь предупредило об опасности ловить рыбу в Иртыше и Таре и в возможном риске попадания высокоопасного вещества в водопровод.

«По информации Нижне-Обского филиала ФГБУ „Главрыбвод“, 28 июля в природных водах рек Иртыша и Тары на территории Новосибирской области было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации фенола. Информация об этом направлена министерством в администрации Муромцевского, Тарского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области для учета при организации водоснабжения населения. 29 июля ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ проведены исследования проб воды реки Тары. По их результатам высоких и экстремально высоких концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано. По данным Обь-Иртышского УГМС, причиной превышения ПДК фенола стал недавно прошедший ливень, а также природные факторы — продукты жизнедеятельности растительного и животного мира водных объектов», — прокомментировали ситуацию Городу55 в пресс-службе областного минприроды.

Также сообщается, что отбор проб воды в реке продолжит еще и областной Росприроднадзор.

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#Анна Микула#Происшествия#Мощный ливень в Омске#Омская область
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В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень
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