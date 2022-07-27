«Зачем тявкать на слона?»: Шкуренко — о словах Соловьева после корпоратива в Омске

После корпоратива Виктора Шкуренко, который он устроил недавно для трех тысяч своих сотрудников, в соцсетях поднялась волна негатива. Все дело в шоумене Иване Урганте, которого предприниматель пригласил на праздник в качестве ведущего.
Отреагировало и некое Объединение потребителей России, призвавшее бойкотировать сеть магазинов торгового дома Шкуренко, а самого предпринимателя внести в «народный список».
«Я вчера не заходил и не смотрел новости, — рассказал Виктор Васильевич Городу55. — Мне начали присылать сообщения, что почему-то меня поддерживают мои партнеры и даже покупатели. Сегодня утром узнал про это общество. Я ничего не предвидел, реакция для меня неожиданная. Как у потребителей, так и у общественной организации есть свобода действий. Если они хотят себя таким образом вести, я же не могу им этого запретить. Потерпим мы. У нас достаточно прочный запас. Надо не обращать на это внимание, а заниматься своим делом. Мы будем работать с нашими покупателями и партнерами, а не с общественной организацией. Наверное, это будет нас драйвить работать лучше».
Также сегодня, 27 июля, утром в программе на радио «Вести ФМ» фамилию омского предпринимателя упомянул Владимир Соловьев. Это было в таком контексте:
«Отдельно хочу сказать слова благодарности Филиппу Киркорову, он свой выбор сделал. Знаете, как испуганный патриот Иван Ургант сделал свой выбор, и отказался, и поехал собирать бабки с тех, которые „нет ***“. А Филипп Бедросович поехал в Крым, посетил госпиталь, побеседовал с ранеными, да и вообще молодец. Вот Шкуренко, как пишет, „Федор Федор“, позор Омска. Он позор нашей страны, и он свой выбор сделал», — заявил Соловьев.
Виктор Шкуренко рассказал нам, что уже знает об этом, но предпочел не комментировать. Бизнесмен ответил следующее:
«Соловьева я комментировать не буду. Не хочу подниматься на его уровень. Он по части словесности и цитируемости стоит выше меня. Зачем тявкать на слона?»
Напомним, ранее у Соловьева был конфликт чуть ли не со всеми жителями Екатеринбурга из-за еще одного его высказывания в радиоэфире.
В тот раз Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». За уральцев вступился губернатор Свердловской области:
«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком», — парировал он.