Не упали духом: Омские спортсмены — об исключении России из Паралимпийского комитета

Рустам Копеев в ранней молодости попал в страшное ДТП — в такси, на котором он ехал утром на работу, влетел лихач. Долгое время Рустам был на грани между жизнью и смертью. Он выжил, но оказался в коляске. Сейчас он и сам помогает тем, кто в этом нуждается. Кроме того, Рустам активно развивает в регионе спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности — такое направление, как футбол на электроколясках.