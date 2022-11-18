Не упали духом: Омские спортсмены — об исключении России из Паралимпийского комитета

Долгие годы российским паралимпийцам не было равных на Играх. Представители Омска тоже почти всегда приезжали с трофеями самых главных в жизни каждого спортсмена соревнований.
Город55 пообщался с ними, чтобы узнать, как они восприняли недавнюю новость об исключении России из Паралимпийского комитета.
Одни из прославленных омских паралимпийцев — супруги Наталья и Евгений Гудковы. Оба выступали в метании копья.
На счету Натальи участие в четырех Паралимпиадах, чемпионство, два «серебра» и «бронза». Она считает, что случившееся — большая драма для молодых спортсменов.
«Российских паралимпийцев и так уже раньше обделили — не пускали на Игры, на чемпионаты. Теперь вот исключение российского комитета из Паралимпийского комитета. Это несправедливо по отношению к спортсменам.
Надеюсь, все это разрешится, и мы сможем снова отстоять честь своей страны на Играх».
У ее супруга — три участия в Паралимпиаде и серебряная медаль.
«Я всегда считал, что спорт вне политики, — поделился мнением с Городом55 Евгений. — Молодым ребятам, которые только начинают свой путь, можно посоветовать только тренироваться и надеяться на лучшее. Паралимпийский спорт закаляет, делает людей сильнее. Это очень важно, нельзя останавливаться.
Думаю, государство примет правильные меры и проблема решится. Безусловно, хотелось бы верить, что это временно и что все наладится.
Ведь Паралимпиада — это высшие соревнования, в которых только можно поучаствовать. Это цель, к которой идешь не месяц или год, а часто и всю жизнь. Это грандиозный форум, который невозможно сравнить ни с чемпионатом Европы, ни с чемпионатом мира».
Рустам Копеев в ранней молодости попал в страшное ДТП — в такси, на котором он ехал утром на работу, влетел лихач. Долгое время Рустам был на грани между жизнью и смертью. Он выжил, но оказался в коляске. Сейчас он и сам помогает тем, кто в этом нуждается. Кроме того, Рустам активно развивает в регионе спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности — такое направление, как футбол на электроколясках.
«Безусловно, отстранение России — это сложно, — прокомментировал нам ситуацию Рустам Копеев. — Многие ребята были на стадии подготовки к летней Паралимпиаде. Это огромный этап в жизни. Для любого спортсмена даже участие там — уже высшая награда.
И вот сейчас ребят, которые отдавали все силы и прошли туда, просто сметают из мирового рейтинга.
Что касается нашего вида спорта, он должен был в 2024 году заявляться на паралимпийский. Конечно, понятно, что мы все с амбициями и хотели бы принять участие в Играх. Грустно, что все так происходит».
Однако Рустам уверен: в будущее, несмотря ни на что, необходимо смотреть с оптимизмом. А уж он точно знает, о чем говорит. Ведь именно это помогло ему когда-то выжить.
«Мы ничего с этим сделать не можем. Можем только надеяться и верить, что скоро все нормализуется. Даже в самый ужасный период жизни надо верить в хорошее. Без этого никак.
Верим, что ребята попадут на Паралимпиаду и добьются всех намеченных результатов.
Я хоть и казах по национальности, очень трепетно отношусь к России. Это моя страна. Здесь родился я, мои родители, мои бабушка и дедушка. Поэтому представлять страну на Паралимпиаде для меня было бы большим событием.
И хочется выступать не под каким-то нейтральным, а под флагом РФ. Но, если и придется выступать под нейтральным флагом, ребята понимают, что надо ехать.
Думаю, никто не осудит и все равно будут болеть. Будет как в прошлый раз звучать Чайковский. Приятно будет его послушать на Паралимпиаде. Хороший композитор».
Коллега Рустама Копеева по команде Михаил Бережной тоже считает, что всех нас сейчас спасет только оптимистичный настрой.
«Наше мнение не зависит от того, что будет происходить, — считает Михаил. — Трудно загадывать. Но на сегодня у нас одна цель: мы развиваем наш вид спорта, нашу команду, привлекаем в нее новых ребят. И очень надеемся на изменение ситуации.
Это грустно, когда спорт смешивают с политикой. Обычные спортсмены очень много работают. И когда вся эта политика влияет на их будущее, их жизнь — это печально.
Но мы все-таки ставили себе целью участие в Играх. Искренне верим, что футбол на электроколясках попадет в паралимпийские виды спорта, независимо от всей сегодняшней ситуации. Конечно, все, что сейчас происходит, неприятно. Но мы не упали духом».
Легкоатлет из Омска Александр Работницкий на прошлой Паралимпиаде в Токио завоевал «серебро» в беге на 1500 метров. Новость об исключении России из Паралимпийского комитета застала его как раз в период подготовки в летним Играм в Париже.
«Это точно несправедливо, — сказал Александр Города55. — Но недавно мы были на сборах в Сочи. Нам сказали, что теперь будут альтернативные Паралимпиаде соревнования. Проходить будут, скорее всего, в России. Участвовать будут страны, которые попали под такие же санкции. Я, кстати, уже участвовал в таких соревнованиях в 2016 году, когда нашу сборную отстранял антидопинговый комитет. В тот раз соревнования проходили в Подмосковье.
Эти соревнования важны для новичков. Там можно получить квалификационные разряды — «мастер спорта» или «мастер спорта международного класса»
Что касается Игр, есть надежда, что это не затянется надолго и скоро все это разрешится.
Паралимпиада это, конечно, масштабный уровень. У тебя намного больше соперников. Ты понимаешь: здесь собраны сильнейшие со всего мира».
Юлия Майя занимается фехтованием на колясках. Она привезла с Паралимпиады в Токио «бронзу». Сейчас спортсменка переехала из Омска в Калининград. Но в родном городе у нее по-прежнему живут родные и друзья.
Вот как восприняла решение об исключении России из Паралимпийского комитета она:
«Что тут скажешь... На Паралимпиаду-2024 мы не едем. Готовлюсь к Чемпионату России в 2023 году. Сейчас говорят про альтернативные Игры. Конечно, они не станут полноценной заменой Паралимпиады. На данный момент это невозможно».