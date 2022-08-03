Минприроды предупредило омских рыбаков о феноле в Иртыше и Таре

В распоряжении Города55 оказался документ от 29 июля за подписью первого замминистра природных ресурсов Омской области Сергея Палагуты. В обращении, адресованном компаниям и частным лицам, занимающимся ловлей рыбы, предупреждают о загрязнении воды в Таре и Иртыше фенолом.
В частности, там говорится, что сотрудники Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов провели обследование реки и взяли пробы воды в Иртыше в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области. Также обследовали реку Тару до Верх-Тарского месторождения в Новосибирской области.
«Результаты исследования проб воды, отобранных на протяжении указанных мест, показали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Фенол является нервно-паралитическим ядом для живых организмов.
В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуется прекратить добычу водных биологических ресурсов, а также реализацию рыбы и рыбной продукции до устранения источника выбросов», — говорится в обращении.
В пресс-службе областного минприроды нам подтвердили, что документ подлинный. Также пообещали чуть позже рассказать, установлен ли источник выбросов, но заверили, что сейчас опасности уже нет.