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Минприроды предупредило омских рыбаков о феноле в Иртыше и Таре

Минприроды предупредило омских рыбаков о феноле в Иртыше и Таре

Вчера, 17:15
Фото: 1MI
Предельно допустимую концентрацию этого высокоопасного вещества обнаружили в пробах воды в соседних Тюменской и Новосибирской областях.

В распоряжении Города55 оказался документ от 29 июля за подписью первого замминистра природных ресурсов Омской области Сергея Палагуты. В обращении, адресованном компаниям и частным лицам, занимающимся ловлей рыбы, предупреждают о загрязнении воды в Таре и Иртыше фенолом.

В частности, там говорится, что сотрудники Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов провели обследование реки и взяли пробы воды в Иртыше в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области. Также обследовали реку Тару до Верх-Тарского месторождения в Новосибирской области.

Фото: 1MI
«Результаты исследования проб воды, отобранных на протяжении указанных мест, показали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Фенол является нервно-паралитическим ядом для живых организмов.
В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуется прекратить добычу водных биологических ресурсов, а также реализацию рыбы и рыбной продукции до устранения источника выбросов», — говорится в обращении.

В пресс-службе областного минприроды нам подтвердили, что документ подлинный. Также пообещали чуть позже рассказать, установлен ли источник выбросов, но заверили, что сейчас опасности уже нет.

#Анна Микула#Омск#Омская область
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