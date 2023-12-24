Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели

Уже во вторник редакции стало известно о новых жалобах на отопление — батареи остыли на Кемеровской и Учебной улице. Ответ «Омск РТС» не заставил себя долго ждать — службы работают в штатном режиме и сначала стоит обратиться в УК. Однако это был только «пролог» дальнейших событий — все оказалось куда более запутанно. Для омичей с улицы Пархоменко — особенно: их двор стал напоминать игру «Сапер», вот только вместо «мин» оказались лужи кипятка.