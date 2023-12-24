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Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели

Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели

24 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI
Тепло внезапно вернулось в город, да так, что буквально «тают» трубы, а асфальт кажется непроходимым болотом из грязного снега — иногда с неожиданными препятствиями. Но от некоторых новостей все равно стынет кровь в жилах.

Тема №1. Омск аварийный.

Эта неделя принесла в Омск долгожданное тепло: температура установилась в аномальном диапазоне от 0 до -10. И это — в декабре и в самом сердце Сибири. Нетипичная погода диктует свои условия: город погрузился в многокилометровые пробки, а «день жестянщика» отпраздновали многие автомобилисты — аварии участились.

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Кроме погоды, серьезные помехи водителям создают и совсем уж неожиданные «пешеходы» — Омск все также претендует на звание «общего места сбора косуль». И, к сожалению, не всегда животных удается спасти. Более того, если вы встретили парнокопытного беглеца — помните, что животное напугано и опасно. Подробнее о правилах поведения при неожиданных встречах — читайте ниже.

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Когда ноги тонут в снежной кашице, а ветер вынуждает прятаться глубже в капюшон — внимание сильно притупляется. Многим пешеходам понадобилась медицинская помощь и зачастую — очень долгое восстановление после встречи с автомобилем. Будьте аккуратны, омичи: всегда смотрите по сторонам и помните, что ни один автомобиль не останавливается мгновенно.

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А еще очень сильно влияет на дорожное движение и недвижимость: будь то ларек в неудачном месте или переполненный автобус в пробке. Последнее явление опасно вдвойне — риск опоздать на серьезную встречу ничто по сравнению с экзистенциальным кризисом:

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Тема №2. Коммунальные затруднения.

Омск уже почти что месяц борется за самое важное — погоду в доме. И эта борьба с каждой неделей обрастает все новыми и новыми условиями. Минувшая неделя — не исключение: стало известно о повышении тарифов электроэнергию и коммунальные услуги.

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Уже во вторник редакции стало известно о новых жалобах на отопление — батареи остыли на Кемеровской и Учебной улице. Ответ «Омск РТС» не заставил себя долго ждать — службы работают в штатном режиме и сначала стоит обратиться в УК. Однако это был только «пролог» дальнейших событий — все оказалось куда более запутанно. Для омичей с улицы Пархоменко — особенно: их двор стал напоминать игру «Сапер», вот только вместо «мин» оказались лужи кипятка.

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Немногим позже министр энергетики и ЖКХ Омской области, Владимир Шнипко, рассказал, что ТЭЦ-5 вновь сбоит, а значит и снизились параметры теплоснабжения. На что «ТГК-11» заверило, что у них все хорошо, а температура могла понизиться только из-за смены режимов. Примечательно, что работники «ТГК-11» призвали представителей СМИ и ответственных лиц «не распространять недостоверную информацию».

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Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5
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Ближе к вечеру 20 декабря количество жалоб омичей на отопление резко возросло: теплее в домах не стало, пришлось доставать валенки, а школе №46 сократили перемены и уроки — дети учатся в верхней одежде. Есть вероятность, что горячая вода просто не доходит до батарей горожан: трубы промерзают в раскопанном котловане на Космическом проспекте. Работы там не ведутся, а вот риск упасть в рукотворный карьер имеется — местные жители жалуются неогороженную яму и на отсутствующее отопление.

«Ходим в валенках». Замерзающие омичи оставили массу жалоб на отопление в домах
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«Ждут, когда кто-то свалится». Омичи пожаловались на раскопанные трубы во дворе дома
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А в четверг ТЭЦ-5 снова заявила о себе — сломались энергокотлы.

«Выяснили, что вчера утром был выход из строя котлоагрегата № 1, а в обеденное время вышел из строя второй котлоагрегат № 7. Нельзя замалчивать проблему, нужно к людям поворачиваться лицом и говорить, какая есть проблема и какой план мероприятий по ее устранению», — заявил министр энергетики и ЖКХ Омской области.

Стоит сказать, что он и сообщил о проблеме в интервью «Вести Омск»

Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы
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Недельный парад аварий на теплосетях завершился разливом кипятка на 17-й Рабочей улице. Местным жителям пришлось терпеть клубы пара и воду у подъезда почти неделю — до этого, по их словам, проблемой никто не интересовался. Однако огласка и привлеченное внимание смогли подарить этой истории хороший финал — уже утром субботы ремонтные бригады устранили все повреждения и откачали воду.

Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком
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Тема №3. Омск неспокойный.

Неделя началась с сообщения об избиении двух подростков в Лузино. Неизвестный, по словам местных, недавно освободился из мест лишения свободы, а во время нападения был пьян. Подростки звали на помощь, но никто не помог. УМВД уже ищет агрессора.

Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков
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Другая новость стала шоком для многих омичей — в мусорном контейнере нашли тело новорожденного. Ужасную находку обнаружили во дворе дома на улице Малиновского — как показала судебно-медицинская экспертиза, девочка родилась живой и доношенной. Эксперты еще около месяца будут устанавливать точную причину ее смерти, но следователи уже возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В Омске в мусорном контейнере нашли тело новорожденного
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Нашли в мусоре. В Омске возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного
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Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц
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Герой другой новости сам приплыл в руки правоохранителей: мужчину, призванного по мобилизации, задерживают уже дважды. В феврале ему удалось сбежать из воинской части и осесть в городе, но в июле его вновь задержали. От конвоя мужчина решил уйти вплавь, но не получилось — его снова задержали.

Уплыл от конвоя. Омский суд наказал дезертира, сбежавшего из-под ареста
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Кроме того, открылись интересные детали о представителях Заксобрания Омской области — в распоряжении Города55 появились сведения, что депутаты Кочанов и Бикмаева сложили полномочия из-за возможных уголовных дел.

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#Недвижимость#Криминал#ДТП#ЖКХ#Омск#Отопление#Тарифы#Избиение#Пешеходы#Автомобилисты#Дорожное движение#Уголовные дела#Илья Скобин
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