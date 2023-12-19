Омичи снова сообщили о холодных батареях. Рассказываем, куда обращаться

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В редакцию Города55 вновь обратились жители Центрального округа Омска с жалобой на холодные батареи в квартирах. В частности, проблемы возникли в домах на улицах Кемеровской и Учебной.
В «Омск РТС» рассказали Городу55, что в настоящее время службы работают в штатном режиме и объяснили омичам, что при проблемах с отоплением в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию.
«Если что-то случилось на сетях, управляющую компанию об этом информируют и они смогут пояснить жильцам. Если в УК нет информации о происшествии каком-то, то они выходят на дом и смотрят, в чем может быть причина. Если не справляются своими силами, то УК обращается в ресурсоснабжающую компанию. Схема простая», — сообщили в «Омск РТС».
Также в компании отметили, что проблема с отоплением есть только в одной квартире, то это прямая работа управляющей компании по настройке внутридомовых схем.
Напомним, что в первой половине декабря жители Центрального округа остались без отопления из-за поломки на ТЭЦ-5. Позже оборудование вышло из строя и на ТЭЦ-3. Аварии случились в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.