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Published Сегодня, 06:35

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Омичи снова сообщили о холодных батареях. Рассказываем, куда обращаться

19 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI
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Омичам объяснили, куда нужно обращаться при проблемах с отоплением

В «Омск РТС» рассказали, что в настоящее время службы работают в штатном режиме.

В редакцию Города55 вновь обратились жители Центрального округа Омска с жалобой на холодные батареи в квартирах. В частности, проблемы возникли в домах на улицах Кемеровской и Учебной.

В «Омск РТС» рассказали Городу55, что в настоящее время службы работают в штатном режиме и объяснили омичам, что при проблемах с отоплением в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию.

«Если что-то случилось на сетях, управляющую компанию об этом информируют и они смогут пояснить жильцам. Если в УК нет информации о происшествии каком-то, то они выходят на дом и смотрят, в чем может быть причина. Если не справляются своими силами, то УК обращается в ресурсоснабжающую компанию. Схема простая», — сообщили в «Омск РТС».

Также в компании отметили, что проблема с отоплением есть только в одной квартире, то это прямая работа управляющей компании по настройке внутридомовых схем.

Напомним, что в первой половине декабря жители Центрального округа остались без отопления из-за поломки на ТЭЦ-5. Позже оборудование вышло из строя и на ТЭЦ-3. Аварии случились в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.

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#Общество#Омск#Отопление#Жалобы#Управляющая компания#Омск РТС#Евгений Игишев#Холодные батареи
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