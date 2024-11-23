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Пешеходы

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Ноябрь
В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов
23 ноября, 04:44
Октябрь
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги
5 октября, 05:15
Сентябрь
До 20 машин за цикл. В Омске стал дольше работать светофор на 70 лет Октября
23 сентября, 11:23
Для безопасности. В Омске на Волгоградской снова заработали светофоры
6 сентября, 12:23
Июль
В Омске с идеей строительства развязки у метромоста возникли сложности
26 июля, 00:16
Июнь
Переходила в неположенном месте. На Левом берегу Омска машина сбила 73-летнюю женщину
На улице Дмитриева водитель сбил 73-летнюю омичку, которая переходила дорогу в неположенном месте, женщина отделалась ушибами.
18 июня, 11:26
Апрель
Пациент скорее жив. Мэр Омска заявил о возможной реанимации фонтана у «Пушкинки»
Перспективы каскадного фонтана Сергей Шелест обсудил с главой региона.
26 апреля, 12:37
В Омске водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу
На проспекте Менделеева водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, по этому факту правоохранители начали проверку.
10 апреля, 12:28
Март
Вносят коррективы. В мэрии Омска рассказали об изменениях в трафике Левобережья
Первая неделя перекрытия бульвара Архитекторов показала необходимость внесения изменений в пешеходный и транспортный поток.
31 марта, 03:47
Пострадавшие в больнице. Пьяный водитель ВАЗа снес трех подростков в Омской области
26 марта, 08:00
Февраль
Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил 11-летнего пешехода
В результате мальчику понадобилась медицинская помощь.
21 февраля, 13:10
Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура
Личность погибшего мужчины пока неизвестна.
13 февраля, 03:32
Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка
ДТП с пострадавшими произошло в Калачинском районе.
10 февраля, 10:59
Понадобилась медицинская помощь. Омич сбил на переходе двух пешеходов
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 18:30.
6 февраля, 10:47
Не пропустил. Водитель сбил двух пешеходов на «зебре» в Омске
Женщине и девушке, переходившим дорогу, потребовалась медицинская помощь.
4 февраля, 13:45
Январь
Омских озеленителей подключат к уборке снега
Администрация города Омска продолжает рассказывать о мероприятиях по уборке снега с улиц и общественных пространств.
28 января, 09:37
Снежные заносы и гололед. Омских водителей предупредили о непогоде
Сегодня, 8 января, в регионе местами идет сильный снег, метель, ветер до 17-22 метров в секунду.
8 января, 06:09
Трассы заметает. Омских автомобилистов предупредили о непогоде
В Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратнее при маневрах.
1 января, 11:53
В предвкушении праздника. На дорогах Омска 31 декабря задержали 9 пьяных водителей
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 3 ДТП, 5 человек получили травмы.
1 января, 03:38

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