«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Сегодня рано утром, 20 декабря, в Омске двор на улице Пархоменко, 24 в Чкаловском поселке залило кипятком. Об этом редакции Города55 сообщили местные жители.
«Машины объезжают по тротуару, из-за пара на расстоянии нескольких метров ничего не видно, идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка», — рассказала омичка Анастасия.
Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска.
«В связи с повреждением трубопровода тепловых сетей подземной прокладки по адресу: проспект Космический, 55, происходит поступление воды на придомовую территорию по улице Пархоменко, 24. Работы на данном участке тепловых сетей проводятся 20 декабря», — рассказали в мэрии.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Красном Пути жители многоэтажек остались без воды и отопления.