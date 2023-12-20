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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Омске в Чкаловском поселке двор залило кипятком

«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой

20 декабря 2023, 06:21
Фото: Город55

В Омске в Чкаловском поселке двор залило кипятком

По словам местных, из-за пара ничего не видно на расстоянии нескольких метров.

Сегодня рано утром, 20 декабря, в Омске двор на улице Пархоменко, 24 в Чкаловском поселке залило кипятком. Об этом редакции Города55 сообщили местные жители.

«Машины объезжают по тротуару, из-за пара на расстоянии нескольких метров ничего не видно, идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка», — рассказала омичка Анастасия.

Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска.

«В связи с повреждением трубопровода тепловых сетей подземной прокладки по адресу: проспект Космический, 55, происходит поступление воды на придомовую территорию по улице Пархоменко, 24. Работы на данном участке тепловых сетей проводятся 20 декабря», — рассказали в мэрии.
Фото: Город55

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Красном Пути жители многоэтажек остались без воды и отопления.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Горячая вода#Прорыв трубы#Кипяток#Евгений Игишев#Прорвало трубу
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