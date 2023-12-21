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Published Сегодня, 03:28

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Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы

21 декабря 2023, 03:28
Фото: Город55
Иллюстрация

На омской ТЭЦ-5 снова вышли из строя энергетические котлы

Один из котлов уже отремонтировали.

На ТЭЦ-5 вновь сломались энергокотлы. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко. Ранее в ТГК-11 заявляли о снижении параметров отопления.

«Выяснили, что вчера утром был выход из строя котлоагрегата № 1, а в обеденное время вышел из строя второй котлоагрегат № 7. Нельзя замалчивать проблему, нужно к людям поворачиваться лицом и говорить, какая есть проблема и какой план мероприятий по ее устранению», — передает слова министра «Вести Омск».

Шнипко добавил, что один из котлов уже восстановили.

Напомним, что в ТГК-11 опровергли информацию, что на ТЭЦ-5 произошла авария. В компании рассказали, что два предыдущих дня предприятие работало в штатном режиме, хотя жители города массово жаловались на холод в квартирах.

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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Авария#ТГК-11#Холод#Министр энергетики#Владимир Шнипко#Евгений Игишев#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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