Возвращение в ледяной ад. На омской ТЭЦ-5 снова сломались котлы

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
На ТЭЦ-5 вновь сломались энергокотлы. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко. Ранее в ТГК-11 заявляли о снижении параметров отопления.
«Выяснили, что вчера утром был выход из строя котлоагрегата № 1, а в обеденное время вышел из строя второй котлоагрегат № 7. Нельзя замалчивать проблему, нужно к людям поворачиваться лицом и говорить, какая есть проблема и какой план мероприятий по ее устранению», — передает слова министра «Вести Омск».
Шнипко добавил, что один из котлов уже восстановили.
Напомним, что в ТГК-11 опровергли информацию, что на ТЭЦ-5 произошла авария. В компании рассказали, что два предыдущих дня предприятие работало в штатном режиме, хотя жители города массово жаловались на холод в квартирах.