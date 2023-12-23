Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком

Жители Октябрьского округа в соцсетях сообщили об образовавшемся из-за повреждения теплотрассы «озере» кипятка. Авария возле дома на 17-й Рабочей, 110 произошла пять дней назад, однако, по словам омичей, никто не торопился устранять ее последствия. В итоге горячей водой затопило всю улицу.