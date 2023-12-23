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Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком

23 декабря 2023, 05:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске двор на 17-й Рабочей из-за порыва теплотрассы затопило горячей водой

По словам местных жителей, коммунальную аварию не устраняли пять дней.

Жители Октябрьского округа в соцсетях сообщили об образовавшемся из-за повреждения теплотрассы «озере» кипятка. Авария возле дома на 17-й Рабочей, 110 произошла пять дней назад, однако, по словам омичей, никто не торопился устранять ее последствия. В итоге горячей водой затопило всю улицу.

«Вода подступила к подъезду. Было обращение в диспетчерскую тепловой службы 5 дней назад, до сих пор не принято никаких мер. Как же нам быть? Дети не могут выйти, кипяток повсюду», — написал омич в соцсетях в пятницу, 22 декабря.

Своими жалобами омичам все же удалось привлечь внимание «Тепловой компании» к аварии на теплотрассе. В пресс-службе организации в субботу рассказали об устранении повреждения на улице 17-я Рабочая. Аварийные бригады работали вчера вечером и ночью на этом участке.

«Теплоснабжение у потребителей восстановлено. Для предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации выведен из работы трубопровод тепловых сетей по адресу: ул. 2 Железнодорожная, 1а — 17 Рабочая, 110 с 22-30 час. 22.12.2023, с отключением теплоснабжения 3 объектов», — заявили в «Тепловой компании».

Сегодня утром к 7 часам повреждение устранили и откачали воду, после чего восстановили теплоснабжение.

Напомним, что это не единственная коммунальная авария, случившаяся на этой неделе. Ранее Город55 рассказывал о повреждении трубопровода и затопленном из-за этого дворе на улице Пархоменко, 24 в Чкаловском поселке:

«Идем наугад и боимся наступить в лужу кипятка». В Омске двор залило горячей водой
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#Общество#Омск#Теплоснабжение#Жалобы#Авария#Тепловая компания#Новости#Затопление#Юлия Истомина#Коммунальная авария#Теплотрасса
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