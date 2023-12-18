В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Региональной энергетической комиссии рассказали, на сколько в Омской области вырастут тарифы на электроэнергию в 2024 году. Индексация произойдет с 1 июля.
Для жителей Омска, в чьих квартирах стоят газовые плиты, тариф увеличится с 5,14 руб./кВт. ч до 5,58 руб./кВт. ч. (+ 44 коп.).
Для омичей, жилье которых оборудовано электроплитами, а также для жителей сел тариф вырастет с 3,60 руб./кВт. ч. до 3,90 руб./кВт. ч. (+ 30 коп.).
Понижающие коэффициенты сохранятся для садоводческих объедений (0,7) и религиозных организаций (0,9). В РЭК отметили, что тарифы не индексировались с декабря 2022 года.
Ранее губернатор Виталий Хоценко во время прямой линии рассказал, что в Омской области будут сдерживать рост тарифов на коммуналку.