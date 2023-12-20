«Ждут, когда кто-то свалится». Омичи пожаловались на раскопанные трубы во дворе дома

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
О «раскопках» во дворе многоквартирного дома омичи рассказали в городском паблике «ЧП Омск». По их словам, работы на участке не ведутся, а он, тем временем, не огражден и представляет опасность для прохожих. Кроме того, в доме нет отопления, что также создает значительные неудобства.
«Поселок Чкаловский, Космический проспект, 101/1. Раскопано уже около недели, ничего не делают, не огораживают. Рядом больница и жилой дом, бегают дети, видимо ждут, пока кто-то свалится туда. Отопления дома нет, и, видимо, не будет», — написал автор жалобы.
На ситуацию отреагировали в городской администрации, уверив, что работы на участке уже ведутся и скоро он вернется в привычный вид.
«Специалистами АО „Тепловая компания“ было обнаружено повреждение на трубопроводе подземной прокладке по адресу: Космический проспект, 101/1. В настоящее время проводятся ремонтные работы, и по их окончании будет восстановлено благоустройство территории по зимнему варианту. При этом теплоснабжение и горячее водоснабжение для абонентов сохранены», — сообщили в мэрии.
Напомним, что сегодня утром жители Чкаловского поселка пожаловались на залитые кипятком дороги. Во дворе дома на улице Пархоменко, 24, произошла авария на теплосетях, из-за которой машинам пришлось ездить по тротуару, а людям передвигаться в клубах густого пара.