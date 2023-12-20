«Ждут, когда кто-то свалится». Омичи пожаловались на раскопанные трубы во дворе дома

О «раскопках» во дворе многоквартирного дома омичи рассказали в городском паблике «ЧП Омск». По их словам, работы на участке не ведутся, а он, тем временем, не огражден и представляет опасность для прохожих. Кроме того, в доме нет отопления, что также создает значительные неудобства.