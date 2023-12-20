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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Включат до конца дня. В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5

20 декабря 2023, 07:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5

Глава регионального минэнерго попытался успокоить омичей и рассказал о сроках включения тепла.

В редакцию Города55 вновь стали поступать жалобы на качество отопления в домах. Как сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко, накануне вечером, 19 декабря, на ТЭЦ-5 произошли очередные технические неполадки.

На предприятии вновь снизились параметры теплоснабжения. Как обещает руководство АО «ТГК-11», до конца этого дня все проблемы должны быть решены.

«Энергетики принимают все необходимые меры для нормализации работоспособности станции», — написал министр у себя в телеграм-канале.

Ранее в «Омск РТС» сообщали, что службы работают в штатном режиме, а потребителям советовали при проблемах с отоплением обращаться в управляющую компанию. Как заверили вчера в разговоре с Городом55 представители компании, неполадки с отоплением были только в одной квартире, массового сбоя не фиксировали. Одновременно с этим в редакцию продолжают поступать жалобы на холодные батареи.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Отопление#Новости#Владимир Шнипко#Отключение отопления#Минэнерго Омской области#Алина Ясинская#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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