Включат до конца дня. В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5

Ранее в «Омск РТС» сообщали, что службы работают в штатном режиме, а потребителям советовали при проблемах с отоплением обращаться в управляющую компанию. Как заверили вчера в разговоре с Городом55 представители компании, неполадки с отоплением были только в одной квартире, массового сбоя не фиксировали. Одновременно с этим в редакцию продолжают поступать жалобы на холодные батареи.