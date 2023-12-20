Включат до конца дня. В Омске вновь пропало отопление из-за проблем на ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В редакцию Города55 вновь стали поступать жалобы на качество отопления в домах. Как сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко, накануне вечером, 19 декабря, на ТЭЦ-5 произошли очередные технические неполадки.
На предприятии вновь снизились параметры теплоснабжения. Как обещает руководство АО «ТГК-11», до конца этого дня все проблемы должны быть решены.
«Энергетики принимают все необходимые меры для нормализации работоспособности станции», — написал министр у себя в телеграм-канале.
Ранее в «Омск РТС» сообщали, что службы работают в штатном режиме, а потребителям советовали при проблемах с отоплением обращаться в управляющую компанию. Как заверили вчера в разговоре с Городом55 представители компании, неполадки с отоплением были только в одной квартире, массового сбоя не фиксировали. Одновременно с этим в редакцию продолжают поступать жалобы на холодные батареи.