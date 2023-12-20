Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5

Работники «ТГК-11» призвали представителей СМИ и ответственных лиц не распространять недостоверную информацию. Ранее о технических неполадках на ТЭЦ-5 писал сам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. По информации чиновника, по этой причине в домах Омска было вновь отключено отопление.