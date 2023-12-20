Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В пресс-службе АО «ТГК-11» опровергли информацию о том, что на ТЭЦ-5 произошла аварийная ситуация. По данным представителей компании, 19 и 20 декабря предприятие работало как положено.
Кратковременные снижения параметра теплоносителя были, но лишь на несколько часов. Причина этому — переключение режимов работы оборудования ТЭЦ-5.
«В настоящее время параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графиком в соответствии с температурой наружного воздуха. Гидравлические параметры соответствуют норме», — отметили в компании.
Работники «ТГК-11» призвали представителей СМИ и ответственных лиц не распространять недостоверную информацию. Ранее о технических неполадках на ТЭЦ-5 писал сам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. По информации чиновника, по этой причине в домах Омска было вновь отключено отопление.