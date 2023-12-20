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иллюстрация

Министр врет? В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5

20 декабря 2023, 09:12
Фото: Город55
иллюстрация

В «ТГК-11» опровергли информацию о новой аварии на омской ТЭЦ-5

В компании объяснили, что внештатных ситуаций на предприятии не фиксировали.

В пресс-службе АО «ТГК-11» опровергли информацию о том, что на ТЭЦ-5 произошла аварийная ситуация. По данным представителей компании, 19 и 20 декабря предприятие работало как положено.

Кратковременные снижения параметра теплоносителя были, но лишь на несколько часов. Причина этому — переключение режимов работы оборудования ТЭЦ-5.

«В настоящее время параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графиком в соответствии с температурой наружного воздуха. Гидравлические параметры соответствуют норме», — отметили в компании.

Работники «ТГК-11» призвали представителей СМИ и ответственных лиц не распространять недостоверную информацию. Ранее о технических неполадках на ТЭЦ-5 писал сам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. По информации чиновника, по этой причине в домах Омска было вновь отключено отопление.

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